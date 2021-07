Min hjertesak: Dette er drømmekirken for meg

Pandemien viser at vi har et problem med integrering

Pandemien viser at vi har et problem med integrering

Pandemien viser at vi har et problem med integrering

Mann siktet for hvitvasking av over 400 millioner kroner

Saken oppdateres.

Parasollen var slått opp, palmene vaiet og strandstolene var på plass da 25 barn åpnet døra til en ukes «Kunst camp» i Barnas katedral, Lademoen kirke i juni. De tradisjonelle stolradene var fjernet, rommet var klart for kreative sommerferiedager.

Edvard Munch og Claude Monet var med på den kunstneriske reisen i bokform. Pensler og fargepaletter var klare til å la fantasien blomstre. Saks, papir, perler, Lego, Plus Plus var spredt under stjernehimmelen i det høye kirketaket. Langbordet var dekket, klart for pølsefest og fiskekakeburger.

I Barnas katedral vil vi skape rom der barna kan utfolde seg og utforske kirkerommet på sin egen måte. Kunst kan åpne sanser og gi nye perspektiver. I løpet av uka så jeg hvordan barna gjennom aktivitetene fikk en relasjon til både rommet og til andre de aldri før hadde møtt. Jeg så en utvikling fra temaet identitet til fellesskap og vennskap.

Kirkerommet byr på så mange muligheter. Bare rommet i seg selv kan oppleves som et kunstverk. Her danser sola gjennom glassmaleriene, det er rød fløyel å hvile små føtter på, fiskeformede håndtak, sjablongmaling i tak og vegger, håndsydde blondeduker – en oase for kreativitet.

Med god hjelp fra kunstnerne lærte barna teknikker for å lage pastellmalerier av bryggerekka, stofftrykk på t-skjorte, pinnefamilier med gjenbruk av stoff, knapper, garn - og sokkedukker.

«Til vanlig er jeg litt utålmodig med kunst, men her lærer jeg teknikker av ekte kunstnere. Da blir jeg også mer tålmodig, og det blir artigere å tegne og male.» Det sa Suzann til oss i løpet av uka. Ja, for på kunstcampen deltok kunstskolen Arttik. I Barnas katedral skal det være kvalitet!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Mot slutten av uka eksploderte det i et fargeinferno. Vi inviterte til origami-verksted! Da kom barna med hele familien. De tok hele kirka i eie og brettet papir til frosker, engler og fugler. Det var en fryd å se mor, far, søsken, besteforeldre vandre rundt i kirka, nysgjerrig på kirkerommet.

I kirkerommet opplever jeg en helt spesiell atmosfære av ro. Denne roen lever fint med høye lyder, spontan latter og hoppende barneføtter. Flere familier uttrykte glede over å sitte her sammen og skape noe. Jeg er ikke i tvil: Dette må vi i kirka gjøre mer av. Dette er drømmekirken for meg, åpen og livlig!

Hvorfor er dette min hjertesak?

Jeg har jobbet i mange ulike land, også med å lage godt innhold for barn i kirkerommet. Å gi barna stor plass til å utfolde seg og være med å forme innholdet i kirkerommet, er fantastisk. Denne uka på kunstcampen har forsterket troen på at det går an.

La kirkerommet påvirke barna og barna påvirke kirkerommet. Velkommen til Barnas katedral!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !