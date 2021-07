Best på å sparke trenere, ikke ballen?

Yngvilds film er solgt til over 20 land: - Får en bekreftelse på at vi ikke er helt på tur

Pandemien viser at vi har et problem med integrering

Saken oppdateres.

«Here we go again». Etter nok en rufsete sesongstart – i god tid før potetene er ute av jorda i Orkdal – har RBKs styre startet høstjakten. Undertegnede har i den sammenheng lest RBKs verdigrunnlag, for å se hva type menneske som kan tilfredsstille styrets forventninger. De siste 51 årene har kun Hamrén, Ingebrigtsen, Jönsson og Eggen fått mer enn 1 (én) sesong som trener i RBK. Dette var også hovedpoenget i mitt innlegg publisert i Adressa sist sommer.

LES OGSÅ: RBK – 50 år med trenere og løsarbeidere

Et styre som har gjort det til sitt varemerke å sparke lederen når det butter imot, ville i hvilken som helst annen organisasjon måtte ta sin hatt og gå. Ekstra forvirrende blir det når RBK på hjemmesidene skriver: «Måten vi opptrer på skal skape respekt og være et forbilde for andre. Fair play er et grunnleggende mål for Rosenborg, både på og utenfor banen. Måten vi utøver verdiene på, viser vårt syn på mennesker og samfunnet utover det sportslige». Om en skal le eller gråte, kan diskuteres, men tidenes dyreste spillerkjøp i Norge, Nicklas Bendtner har etter RBK-tiden sammen med et annet dansk «røverkjøp»- Nicki Bille – sonet ubetingede fengselsstraffer.

I arbeidslivet for øvrig oppfordres gjerne medarbeidere til å utfordre det bestående. «Feil er dyrekjøpt læring», heter det. I RBK virker det som spillerne frykter å feile. Stadig sjeldnere slås en avgjørende marginal pasning gjennom ledd. Man tyr til det enkle; dytter ballen på tvers eller bakover.

LES MER DEBATT: Fra godfot til krokfot

I helgen skrev Dagens Næringsliv at ståa i norsk fotball aldri har vært dårligere. Det som fremheves som årsak, er de hårete målene som ble satt av NFF. For Norge skulle jo bli best i verden på fysisk trening, best på effektiv fotball, ha verdens beste trenere. Problemet med slike målsettinger er at de gir et inntrykk av at man allerede er godt på vei, samtidig som de sier lite om årsakene til svikten, og følgelig lite om hvordan vi kan nærme oss målet.

RBK ved hjelp av NTNU sier de skal være best trent. Det er bra RBK tar innover seg at intensitet og raske kollektive forflytninger er nøkkelen til suksess i dagens fotball. Dette bekreftes av statistikken til oppkomlinger som Villareal, Leeds og Atalanta – og senest av ulveflokkfotballen til Italia i EM. Den fysiske hardtreningen skulle tilsi at RBK kjørte oftere kontringer og utklasset andre lag de siste 25 minuttene. Ingen av delene har vi sett. Vi har derimot sett sporadiske kontringer med 1–2 spillere, de har tapt eller gitt bort seier de siste ti minuttene.

LES KOMMENTAREN: Kotengs største nederlag

RBK proklameres at klubbens overordnede ambisjon er spill i Europa hvert år. Slike hårete mål har stått i veien for utvikling av det norske landslaget ifølge DNs artikkel. Dersom en klubb som RBK hvert år skal ut i Europa, kan en slik målsetting føre til at klubben legger større vekt på kortsiktige resultater enn langsiktig utvikling.

Ambisjoner om spill på øverste nivå er vel og bra. Men når man krydrer dette med ambisjoner om å være et rollebilde for artig fotball, for i neste trekk ansette den treneren mest kjent for resultatorientert kynisk fotball (les: ræva-fotball) – så viser det hvor krevende det er å holde seg til eget verdigrunnlag.

For å ta RBK videre, anbefales følgende øvelser for klubbens styrende organer:

Trekk pusten, tenk i fem eller ti års termer. Glem resultatene i årets og neste sesong. Det økonomiske bildet i klubben må gjennomgås, inntektene vil bli lavere i en slik periode, organisasjonen må slankes, mer makt må overføres til treneren. Reduser antall arenaer klubben skal bli best på. Greit med ambisjoner også utenfor banen, men ikke gjør dette til et uregjerlig villnis. Lær av de beste – ala danske Nordsjælland som har solgt spillere til topp-5 ligaene for 500 millioner de siste årene. Bli førstevalget for talentfulle norske, enn si trønderske tenåringer. At ressurssterke tenåringer mislykkes i RBK, men blomstrer i andre klubber, bør være unntaket, ikke regelen.

Nils Arne Eggens postulat om respekt og tillit er at dette ikke er noe du har, men får som resultat av egen oppførsel. En mulig ledestjerne for fremtidens RBK.