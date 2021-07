Unyansert og syndebukk-fokus i saken om «vold» i sykehjem

Pandemien viser at vi har et problem med integrering

Dette er en kommentar til oppslaget i Adresseavisen 5. juli under overskriften: «Sjokkrapport om vold mot eldre: – Noen egner seg ikke til å jobbe i sykehjem». Det finnes nok noen meget få leger, politi, lærere, forskere osv. og ansatte i sykehjem «som ikke egner seg» i jobben sin. Men dette er en storslagen forenkling av komplekse problemer.

De fleste sykehjem er trygge og gode institusjoner der de ansatte anstrenger seg til det ytterste for å gi god pleie, omsorg og medisinsk oppfølging til tross for meget stramme rammer. Det er likevel store variasjoner mellom sykehjem, viser forskning, og flere har et potensial for betydelig forbedringer også når det gjelder aggresjon, overgrep og forsømmelser.

Konsekvensene av en slik unyansert og lite ydmyk måte å presentere forskning på, er alvorlige: Det skaper overdreven frykt for å bli lagt inn på sykehjem. Det vanskeliggjør rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere til sykehjem. Dette er vanskelig nok fra før grunnet lav prestisje i dette arbeidet. Det virker demotiverende for ansatte som gjør sitt beste under altfor trange rammer (lav bemanning, og liten tid til kontinuerlig faglig utvikling og systematisk refleksjon). Politikerne gis grunner til å la være å øke helt nødvendige bevilgninger for bedre bemanning til sykehjem fordi forskerne framhever at dette handler om noen dårlige pleiere – «noen egner seg ikke til å jobbe på sykehjem». Og til slutt: det skaper et dårlig klima for samarbeid mellom forskere og praksisfeltet.

Begrepet «vold» i sykehjem er misvisende og skaper blest og dramatikk. Vold betyr en ekstrem form aggresjon, som regel med hensikt, og med stor risiko for alvorlig fysisk skade. Forskning viser at personalet i sykehjem ikke kjenner seg igjen i begrepet vold. I internasjonal forskning brukes ikke begrepet vold (violence) om disse fenomenene, nettopp ut fra at dette brukes om ekstreme former for aggresjon. Forskerne ved NTNU bruker her vold som en sekkebetegnelse om alt fra forsømmelser til aggresjon. Forsømmelse kan for eksempel innebære at en i løpet av siste året en gang har unnlatt å gjennomføre tannstell. Dette blir en meningsløs bruk av begrepet vold – og har kun en effekt: skape økt dramatikk og blest om egen forskning.

Overgrep og forsømmelser henger ofte sammen med demens og aggresjon (ikke viljestyrt) fra et mindretall av beboerne: Forskerne fra NTNU unnlater helt å snakke om aggresjon som utøves fra beboerne mot pleierne og inventar og som helt klart er det som forekommer hyppigst av alle disse fenomenene. I rapporten om avvik i Aftenposten i 2019, utgjorde denne form for aggresjon rundt 74 prosent av avvikene. Studier basert på avvik har stor usikkerhet, men det gir en idé om hva som er hyppigst forekommende. Denne formen for aggresjon fra beboerne er oftest ikke med intensjon (vilje), men skyldes som regel demenssykdom hos beboerne og vansker i samspillet mellom pleiere og beboere ved stell, måltid og andre samhandlingssituasjoner. Her kreves det kunnskap, refleksjon og kontinuerlig veiledning. Det har vi gode modeller på, som har vist gode resultater i forskning med betydelig reduksjon av aggresjon og uro (www.tidmodell.no).

Misvisende tall om forekomst av «vold»: Når en teller forekomst av vold på denne måten som forskergruppen ved NTNU har gjort, ved å spørre hva personalet selv har sett av aggresjon mellom beboere og hva de har sett andre ansatte har gjort, får en oppblåste tall fordi en episode som regel vil ha blitt observert av flere. Hvis for eksempel tre ansatte har observert en og samme hendelse så tredobles tallene. Det er det samme som å fortelle hvor hyppig trafikkulykker forekom i 2020 ved å telle alle de som har observert en trafikkulykke. Det sier lite om forekomst. Selv om dårlige metoder brukes internasjonalt, blir de ikke bedre av denne grunn.

Forsømmelser skyldes ofte dårlig bemanning – ikke dårlige pleiere: Studien om overgrep og forsømmelser (som forskerne misvisende kaller «vold og overgrep») viser at ca. 60 prosent av pleierne angir at de har begått overgrep og forsømmelser i løpet av siste året. Når en går inn i tallene ser en at dette i all hovedsak dreier seg om forsømmelser, som for eksempel manglende tannstell, ignorere ringeklokke, utsette stell og fjerne ringeklokke. Dette er meget alvorlig, og krever handling. Men å kalle det vold er misvisende. Det handler ofte om at man er for få på jobb, at det må gjøres beinharde prioriteringer mellom beboere som trenger hjelp, og om motstand mot hjelp fra beboere med demens.

