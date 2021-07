Næringslivet trenger forutsigbarhet II

Saken oppdateres.

Svar til Venstres Lucie Sunde-Eidem, i Adresseavisen 5. juli. Vi har tusenvis av arbeidsfolk i Norge som hver dag gjør en fantastisk innsats for å skape vekst og verdier over hele landet. Vår velstand er avhengig av et organisert og seriøst arbeidsliv, og muligheten til politisk styring over kraft- og råvareressurser. Norges mulighet til å gå foran i utviklingen av grønn industri og næring er avhengig av norsk selvråderett.

Rødt sier blant annet av de forannevnte grunner nei til EØS-avtalen, og vil arbeide for å erstatte den med en ordinær handelsavtale som sikrer nettopp denne selvråderetten. Vi ønsker å komme i en posisjon på Stortinget der vi kan stille krav til en ny regjering om å sette EØS-spørsmålet høyt på dagsorden.

Forutsigbare rammer for industri og næringsliv er viktig for verdiskapning og arbeidsplasser i distriktene. Derfor ønsker Rødt å gå bort fra den næringsnøytrale konsensusen som har rådet de siste tiårene, og bruke statlig eierskap og konsesjonspolitikk aktivt for å sikre verdiskaping og økt videreforedling med utgangspunkt i den eksisterende industrien.

Lucie Sunde-Eidem (V) nevner i sitt innlegg Salmar som eksempel på en hjørnesteinsbedrift som skaper store ringvirkninger for levende, trygge og gode miljø (da antar jeg at det ikke er miljøet rundt merdene det siktes til). Det ironiske er at Salmar, som fiskebedrift, ikke er avhengig av EØS-avtalen for markedstilgang i Europa. Faktisk ville sjømatnæringa trolig kommet bedre ut av det ved en oppsigelse av EØS-avtalen.

Erfaringene fra brexit er nyttige å ta med seg: Storbritannia får full tollfrihet både på rundfisk, filet og bearbeidede fiskeprodukter. Norsk sjømatnæring har ønsket dette i lang tid, siden dette vil gjøre det mulig å gjenoppbygge en større fiskeforedlingsindustri i norske kystkommuner. Til sammenligning gir EØS-avtalen to prosent toll på rundfisk og filetert laks, og mellom 12 og 14 prosent på bearbeidede produkter som for eksempel røkelaks. EØS-avtalen bygger med andre ord opp EUs fiskeindustri i stedet for vår egen.

Sunde-Eidem kan ha et poeng når hun skriver at staten ikke kan vedta økt eksport. Hva vi eksporterer kan staten og Stortinget derimot ha stor påvirkning på, dersom vi tillater politisk styring fremfor markedsstyring. Rødt vil arbeide for økt videreforedling av råvarer i hele Norge. Den eksporten som Venstre snakker så varmt om, vil gi oss mer tilbake om vi eksporterer bearbeidet fisk, treprodukter, aluminium, silisium etc. i stedet for ren råvareeksport. Venstre er jo også en ivrig tilhenger av flere utenlandskabler for å eksportere strømmen som en råvare.

Vi i Rødt heier på arbeidsfolk – de virkelige verdiskaperne. Vi skal være stolte av det bidraget vi hver dag gir til det norske samfunnet. Rødt går til valg for arbeidsplasser i hele Norge, men vi trenger din stemme ved valget i september.