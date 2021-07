Fastlegeordningen - en stor bløff?

For meg var dette et sjokk. Jeg har en utmerket fastlege

Jeg mottok en melding på kvelden fra Helfo om at jeg skulle få ny fastlege. Den fastlegen jeg har hatt de siste 12 årene skulle redusere antallet pasienter. Denne reduksjonen er da gjort av Helfo ved at en datamaskin har foretatt et tilfeldig uttrekk på listen, der jeg var en av de utvalgte.

For meg var dette et sjokk. Jeg har en utmerket fastlege, og så skal en datamaskin komme å ta fra meg dette gode. Hadde det ikke vært en idé å velge de som nylig hadde fått denne legen til å skifte lege, i stedet for en av dem som over lang, lang tid har opparbeidet et tillitsforhold til denne legen? Er ikke hensikten med fastlegeordningen at pasient og lege skal kjenne hverandre?

Jeg har nå fått tildelt ny fastlege på et annet legesenter, og prøver å finne informasjon om denne legen. Legen er på en lengre permisjon. Dette blir vel som da fastlegeordningen ble innført. Den gangen fikk jeg også tildelt en fastlege. Denne var opptatt med dukketeater de to gangene jeg hadde behov for lege. Jeg tar derfor kontakt med Helfo og legger fram mine argumenter. Der treffer jeg en med meget sterkt utviklet rettferdighetssans. Det vil bli svært urettferdig over for de unge, dersom de skulle foreta utvalget blant de nyeste pasientene hevder han.

Jeg prøver meg da med om det er mulig å bli satt på venteliste for å velge min lege igjen som fastlege. Jeg får da som svar at denne ventelista er svært lang. Men det burde nå vel være rimelig at en som er kastet ut og fortsatt ønsker å beholde fastlegen, kommer først på lista. Men nei da. Det ville være urettferdig for dem som står på ventelista, altså! Vær så god bli gæren!