Saken oppdateres.

Jeg har parkeringskort for forflytningshemmede (fornyet) og beskjed til Vegamot AS om fornyelsen. Tidligere kunne man stikke innom Vegamots kontor for å ta kopi og gi beskjed og at bombrikken ble justert etter fornyelsen som man får.

Men som lettere sagt enn gjort, trålet gjennom hjemmesiden til Vegamot for kontakt, slik at man kunne være mer effektiv i disse koronatider: Gikk greit å komme inn på min side, lette etter kontaktinfo, fant den, skrev en kort beskjed og sendte den, men ble stoppet da det måtte være tema for spørsmålet. Jeg oppdaget fort at det ikke nyttet å få inn på listen det man skulle nå av tema. For å understreke, det er ikke noe galt med min pc. Det var heller ikke noe kontaktinfo om e-post til Vegamot.

Videre finner man ut at besøkskontoret er stengt på grunn av covid 19. Jeg skjønner at det må stenges, men nå er jo de fleste vaksinerte og bruker munnbind når meteren ikke kan overholdes. Da kan jeg ikke forstå at kontoret skal være stengt for publikum.

I halvannen time forsøkte jeg å oppnå kontakt, men fikk ikke noe kontakt etter ca. 10 minutters ringing, kuttet det ut hele ni ganger. Resultatet er at jeg må sende mine papirer i brev og sende det med post (det tar ca. én uke før det kommer frem). Det kunne vært gjort med et enkelt tastetrykk på e-post.

Det jeg vil frem til, er at man ser helst at kontakt skal skje via digitale løsninger. Men når bedriften ikke sjekker sine sider, da kan man lure på om det er redsel for å bli kontaktet digitalt, e-post eller via telefon. Brukervennlighet for digitale løsninger snakker mange varmt om, men jaggu lager man ekstra arbeid for dem som vil ha sine ting gjort effektivt.