Om Adresseavisens dekning av distriktskommuner

Lars Wik (Miljøfyrtårnkoordinator Heim kommune), stiller i et innlegg på midtnorskdebatt.no nylig et spørsmål om det er noen vits i å sende pressemeldinger til Adresseavisen. Bakgrunnen var at Heim kommune hadde sendt flere pressemeldinger om bedriften Gas Trans Hemne AS, der fokuset på miljøforbedringer og en spesifikk utmerkelse var utgangspunktet.

Som leder for økonomiredaksjonen i Adresseavisen og ansvarlig redaktør for den redaksjonelle satsingen Midtnorsk Næringsliv, med nettstedet MN24 i spissen, så vil jeg si at dette er et eksempel på en av mange saker som vi dessverre ikke hadde mulighet for å prioritere der og da. Begrenset plass og harde prioriteringer er en del av hverdagen i landsdelens største næringslivsavis, og det forstår vi kan oppleves som frustrerende for de som har budskap man vil nå frem med.

Men nettopp det har Adresseavisen og Polaris Media sine andre aviser i Midt-Norge nå tatt konsekvensen av. Ved å starte MN24 høsten 2020, så er ambisjonen å kunne omtale langt flere nyheter fra det lokale og regionale næringslivet. Dette er en satsing som skal favne en hel landsdel, og da ønsker vi god geografisk spredning. Vi kan ikke garantere at alle får omtale, men vi skal absolutt prøve å gi mer plass til denne type saker. Med ti mediehus i landsdelen som eiere, så vil vi samlet sett kunne presentere et langt bedre utvalg av denne type nyheter enn noen gang før. Det er noe vi allerede ser gode resultater av, med stor leserinteresse og gode tilbakemeldinger, selv om vi har mye å gå på.

Et av spørsmålene i innlegget var om man fortsatt bør være abonnenter av Adresseavisen i Heim. Det synes jeg absolutt, for som abonnent av Adresseavisen eller andre Polaris-aviser, får man full tilgang til alle sakene som ligger på MN24. Det får du uten ekstra kostnad.

Jeg kan ikke si så mye annet om den konkrete saken at den ikke ble prioritert der og da, fordi vi må prioritere ganske mye forskjellig i løpet av en dag og ei uke. Men jeg skal se på de aktuelle henvendelsene på nytt, og jeg vil absolutt anbefale at man prøver slike utspill videre, for det er nettopp et slikt engasjement vi ønsker oss på MN24 for å bli enda bedre.