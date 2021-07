Min hjertesak: Utplassering av el-sparkesykler

Smekkfullt resten av sommeren: – Vi har for få ansatte

– Et kontrabassorkester er en liten dose galskap

Hundrevis av døde trær i hele Trondheim: - Det som har blitt levert her er rett og slett skandale

Leger ved St. Olav krever hjelmpåbud for elsparkesykler

Regjeringen med ny strategi for å beskytte Norge mot terror

Mann i 40-årene siktet for voldtekt av kvinne i 60-årene

Klæbo bekymret for barna: – Krevende og tungt

Skadeproblemene fortsetter for Rosenborg

Jeg forstår det kan oppleves frustrerende når man vil nå frem med et budskap

Rask og sikker digital tilgang til egen journal for alle?

Skadeproblemene fortsetter for Rosenborg

England: Fire pågrepet for EM-rasisme

Saken oppdateres.

Nylig ble el-sparkesykler utplassert også i mitt borettslag i Heimdals-regionen. Da tok det som forventet kort tid før de ble henslengt på fortau og plener, som er borettslagets grunn.

Administrasjonen sa onsdag i forrige uke, vel en uke senere, at de ikke har godkjent denne utplasseringen, og at henvendelser til el-sykkelselskapet, som er Voi, per da ikke var besvart.

Dette er veldig respektløst og frekt, og tjener absolutt ikke til el-sykkelselskapets anseelse, denne gang som nevnte Voi.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !