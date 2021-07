Taperne på Overvik

Saken oppdateres.

Gleden av å ha kjøpt rekkehus og muligheten for å videre etablere seg, ødelegges av den omstridte striden på Overvik. Vinteren 2018 kjøpte min samboer og jeg ett rekkehus i det som planlegges å bli «Norges beste bydel». Vi ble solgt av drømmen på Overvik. Her skulle det blant annet bygges barnehager, skole, idrettsanlegg og nærbutikker som bidrar til ett attraktivt boområde.

Gjennom prosessen fra kjøp til videre utbygging har vi tatt del i mange nedturer knyttet til kjøpet av boligen. Bekymring om full byggestans og om hele eller deler av prosjektet tilbakestilles til dyrkamark har vært en del av usikkerheten vi som kjøpere har måttet forholde oss til i over to år. Med risiko om full stopp har det også blitt forsinkelser i utbyggingen av avkjøringsrampene på E6 som skal hindre overbelastning i Skovgårdskrysset. Utbygger sier at arbeidet med rampene er i gang, og at de vil stå ferdig først i januar 2022. Kryssingen for gående og syklende skal være klar i juni 2022.

I midten, i striden mellom utbygger og Trondheim kommune, står mange kjøpere med en risiko om å ikke få flyttet inn i sine respektive boliger dersom kommunen avslår midlertidig dispensasjon om brukstillatelse. Dette vil ha store økonomiske og praktiske konsekvenser for kjøperne som har solgt eller sagt opp leieforhold i sine nåværende boliger. I midten av oktober vil min samboer og jeg stå bostedsløse dersom Trondheim kommune fastholder kravet om at avkjøringsrampene på E6 skal stå ferdig før innflytning, og avslår søknaden om midlertidig dispensasjon. Jeg håper Trondheim kommune evner å se de store konsekvensene dette har for de mange kjøperne som jeg vil tro er lei av å havne i kryssilden i en strid de ikke kan rå over.

