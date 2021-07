Når blir det gangsti mellom Reppe og Vikåsen?

Her finner du Trondheims dyreste og billigste kaffe

Nå kan RBK få luke på tabelltoppen. To sentrale spillere ute mot Sandviken

Ikke spikra ferieplanene enda? Her er det fortsatt mange ledige sengeplasser

Dette har aldri skjedd tidligere for RBK kvinner

- Dette det smarteste du kan gjøre for lommeboken din

Hun fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller i Cannes

Halvspilt serie for RBK – dette er trenerens dom

UP fikk tilsendt en sjokkerende snap-video. De reagerte raskt

Mer fritid, sånn at alle har råd til det!

To utøvere i OL-landsbyen koronasmittet

Smittetallet over 1.000 i Israel – første gang siden mars

UP fikk tilsendt en sjokkerende snap-video. De reagerte raskt

Saken oppdateres.

Nå er også anleggsveien mellom Reppe og Vikåsen fjernet, og det er på tide at man i hvert fall får på plass en ny gangforbindelse (se bildet). Bystyret vedtok enstemmig november 2019 dette etter det private forslaget fra Pensjonistpartiet.

«Bystyret er positiv til å få etablert en sikker turveg mellom Vikåsen og Reppevegen. Bystyret ber om at etablering av turveg mellom Vikåsen og Reppevegen ses i sammenheng med hovednettet for turveger i Trondheim kommune, og tas inn som del av «Plan for friluftsliv og grønne områder.»

Nå er det gått snart to år og anleggsveien er fjernet. Behovet er absolutt til stede!

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !