Byen er ikke trygg nok for elsparkesykler

Saken oppdateres.

Jeg er fullstendig for å utvikle den vakre byen vår, og skape bedre transportmuligheter. Det er fullstendig klart! Jeg ønsker elsparkesykler velkommen, men kanskje ikke på nåværende tidspunkt.

Det er altfor mange hendelser til at jeg vil støtte utviklingen i denne omgangen. Elsparkesykler er i utgangspunktet et godt transportmiddel, og er et godt alternativ til å komme seg rundt. Dessverre er det slik at man tar en stor sjanse om man bruker en el-sparkesykkel i byen vår.

Gatene er absolutt ikke bygget for at sparkesyklene skal kunne passe inn her. Se på Nordre gate, for eksempel, dersom man kjører en elsparkesykkel her, føles det absolutt ikke jevnt og behagelig. Nesten hele gata er dekket av brostein, som gjør at man hakker tenner mens man kjører der. Det at de fleste heller ikke bruker hjelm, sier jo sitt om hvor stor sjanse man tar ved å kjøre en elsparkesykkel i denne gata.

Vi har også bredden på fortauene rundt i sentrum. Er de brede nok til å holde en optimal balanse på sparkesykkelen samtidig som man ikke risikerer å kjøre på noe eller noen? Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke engang at sykkelstiene er bra nok. Hvis vi skal tillate elsparkesykler i byen vår, synes jeg vi bør tenke på å oppgradere veinettet først.

Jeg har prøvd å leie en elsparkesykkel kun en eneste gang. Da skulle jeg fra Solsiden til torget. Jeg følte meg trygg over blomsterbrua på Solsiden. Før og etter dette følte jeg meg veldig utrygg på elsparkesykkelen. Trafikksituasjonen var veldig uoversiktlig, veiene er absolutt ikke tilrettelagt bra nok, jeg følte hele tiden at det var en risiko for å treffe en liten dump i veien og dermed falle av sparkesykkelen. Jeg brukte ikke hjelm heller, noe jeg i utgangspunktet ønsker å alltid være bevisst på å bruke, men når det ikke var tilgjengelig, tok jeg den ene sjansen.

Da jeg kom til sentrum, var det jo selvfølgelig folk som plutselig flyttet seg foran meg, og jeg måtte bråbremse for å unngå en påkjørsel. Jeg hadde det fulle ansvaret for å unngå en eventuell påkjørsel. Det ansvaret ønsker jeg ikke å ta på meg på en elsparkesykkel. Jeg vil heller føre et fly og ta sjansen på at jeg ikke styrter og dreper alle på flyet. Det var en skummel opplevelse å kjøre elsparkesykkel i byen vår, spesielt uten hjelm!

Jeg har tidligere gjort en slags egen dugnad hvor jeg flyttet elsparkesykler som kunne ha blitt plassert på en bedre måte, eller som lå nede på bakken. Min intensjon med dette var at det kanskje kunne strekke ut tidspunktet for når et eventuelt forbud mot elsparkesykler skulle komme. Men nå har jeg ombestemt meg, og vil heller få elsparkesyklene bort fra byen vår. Fiks veiene istedenfor å gjøre at vi må bruke penger på å behandle de som blir skadet på grunn av bruk av elsparkesykkel. Det er nødvendigvis ikke førerne i seg selv som er problemet, selv om det finnes noen førere som ikke engang burde ha fått lov til å sykle.

Mitt syn er at det er infrastrukturen og veinettet som er det største problemet, og som må fikses før vi kan tillate elsparkesykler her. Dette kan ikke fortsette på denne måten.

Jeg for min del skal i hvert fall ikke leie en elsparkesykkel i byen vår igjen. Jeg kjøper heller en bussbillett til 40 kroner og tar bussen et stopp frem fra Prinsen-krysset til Olav Tryggvasons gate, så lat som jeg er.

