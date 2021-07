Tre ting som må være på plass dersom dere vil ha flere sykepleiere

Saken oppdateres.

Hvis Trondheim kommune vil ha søkere til ledige stillinger som sykepleier, må følgene kriterier være på plass:

100 prosent stilling. At det ikke allerede er underbemanning på sykehjemmet. Mangler de mange stillinger allerede, blir det for stor arbeidsmengde allerede på de som jobber der. Lønn.

Jeg leste i et blad eller avis for et år siden om å få nok sykepleiere på sykehjem. Mange kommuner var nevnt. De sykehjemmene som hadde nok stillinger og ga god lønn, hadde ikke noe problem å få fagfolk. Det var ei liste over steder i Norge. Trondheim lå blant de kommunene som lå nederst på lista angående lønn.

Et tankekors kanskje?

