Vi må erkjenne at det kan skje vold på sykehjem

Disse to gråhårede herrene gir seg ikke i kampen for Ladehammeren

Saken oppdateres.

Den siste tiden har det vært skrevet mye om de funn som gjelder vold, overgrep og forsømmelser mot beboere i sykehjem. Dette er et svært komplekst tema, og Pensjonistforbundet Trøndelag vil gi sin fulle støtte til at søkelyset rettes mot disse forholdene.

LES OGSÅ: Sjokkrapport om vold mot eldre: - Noen egner seg ikke til å jobbe på sykehjem

Vi ønsker ikke å bidra til å skape en oppfatning om at dette skyldes ansatte i helsesektoren, eller at det gjelder en spesiell kommune. Det vi ønsker, er at vi erkjenner at det på sykehjem kan skje vold, overgrep eller forsømmelser – i en eller annen form - både av pasienten selv, av medpasienter, ansatte og besøkende.

Begrepene vold, overgrep og forsømmelser er vide, og dette har forskerne forsøkt å utdype. Slike nyanser forsvinner lett når en rapport skal forenkles, men det viktigste nå er å sette fokuset på hva vi kan gjøre for å sikre sykehjemsbeboere på best mulig måte i fremtiden.

Pensjonistforbundet Trøndelag har støttet forskningsprosjektet tidligere med en ressursperson, og vi håper at det viktige arbeidet videreføres.

DEBATT: Unyansert og syndebukk-fokus i saken om «vold» i sykehjem

DEBATT: Vi må snakke om vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem