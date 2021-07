Kjære Fosen Vind-artister: De aller fleste støtter dere

Her er kompisgjengen fremme i Trondheim etter å ha gått helt fra Oslo: - Perfekt sommerferie

Saken oppdateres.

Innlegget ble først publisert på Ina Victoria Nebb Rånes Facebook-side, og deretter i Fosna-Folket. Gjengitt med tillatelse.

De siste dagenes saker om Fosen Vinds arrangement i forbindelse med markering av ferdigstillelse av vindparkene har provosert meg veldig. Det traff hardere enn jeg hadde trodd.

Kort oppsummert før jeg fortsetter: Fosen Vind skal arrangere «Konsert & safari» for å takke befolkningen for tålmodigheten med fem års bygging av vindparkene og ønsker samtidig å vise frem parkene for befolkningen.

Lokale og nasjonale artister var booket til å opptre for å lage god stemning og underholdning. Altså et helt vanlig kulturarrangement.

Noen vindkraftmotstandere, i regi av Christina Fjeldavli, oppfordret artistene til å trekke seg. Med dette engasjementet kom det uante mengder med hatmeldinger, trusler og sjikane rettet direkte mot artistene. Til og med barn og unge som spiller i korps fikk hat. Det er klart de blir redde. Det er klart det er ekstremt ubehagelig. Jeg forstår godt at flere artister valgte å trekke seg.

Men det verste av alt er at de som ytret hat, de som truet og sjikanerte, ser ut til å ha vunnet. OG DET ER ABSOLUTT IKKE GREIT! Hatet skal aldri vinne. Unge mennesker skal ikke trues til stillhet. Jeg gidder ikke å sitte stille og se på at dette skjer. Jeg nekter.

Jeg ønsker med dette å oppfordre artistene som har trukket seg til å melde seg på igjen. Jeg vil at dere skal vite at de aller, aller fleste støtter dere. De aller, aller fleste vet at dette ikke handler om vindkraft. Det gjør ikke det. Dette handler om musikk, underholdning - ja, det handler faktisk om samhold. Når kriser oppstår, søker vi ofte til musikken. Musikken er så viktig. Den er så mye viktigere enn den simple tankegangen til folk som sender hatmeldinger.

Jeg støtter artistene. De må få lov til å spille hvor de vil, når de vil.

Jeg kommer til å møte opp på arrangementet for å vise min støtte til artistene, og samtidig vise at vi ikke skal la oss stoppe av hat og trusler. Det er helt greit å være imot vindkraft, men det er ikke greit å sjikanere og true.

Kanskje kan arrangementet også være begynnelsen på noe nytt. Kanskje kan motstandere og forkjempere av vindkraft møtes til en konstruktiv og saklig samtale. Vi er ferdig med utbyggingen nå. La oss roe gemyttene og heller se framover.

