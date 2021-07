Det holder ikke bare å be om et «oppgjør». Noen må ta det

I Adresseavisen tirsdag kommenterer fylkesordfører Tore O. Sandvik Høyres narkotikapolitikk og bruker følgende sitat: «De brukerdosene Høyre vil gjøre straffrie, er nok til en hel skoleklasse med uerfarne brukere.»

Nå må du gi deg Tore O! Det som Høyre ønsket avkriminalisert var små mengder narkotika. Når besøkte du sist en ungdomsnarkoman i Trondheim fengsel på Tunga som var blitt tatt for oppbevaring av en mindre mengde narkotika? Når var du sist meddommer i tingretten der en ungdomsnarkoman fikk fengselsstraff for en mindre mengde narkotika ? Hva har Arbeiderpartiet gjort for rusbehandling av unge fanger på Tunga nå i ferietiden?

For noen uker siden opphevet Høyesterett en dom på 54 dager fengsel for bruk og besittelse av fire gram heroin. Har Ap som mål å skifte ut liberale dommere i Høyesterett ? Tore O., i stedet for å feige ut i diskusjonen om avkriminalisering for unge stoffmisbrukere , så burde Ap ha gått inn for det samme standpunkt som Høyre.

For å bruke et populært uttrykk fra politikken : Det er ikke bærekraftig å sende unge narkotikamisbrukere i fengsel.

