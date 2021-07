Et «helt vanlig kulturarrangement», Nebb Rånes? 

To menn pågrepet etter stor væpnet politiaksjon i Trondheim. Nå fremstilles de for fengsling

I et debattinnlegg i Adresseavisen Midtnorsk Debatt 24. juli oppfordrer Ina Victoria Nebb Rånes artistene som har trukket seg fra den offisielle åpningen av Fosen Vind, til å melde seg på igjen. Slik hun ser det, er KONSERT & SAFARI et «helt vanlig kulturarrangement» som «ikke handler om vindkraft».

Dette påstår hun til tross for at arrangementet er den offisielle åpningen av et svært omstridt vindkraftanlegg. «Når kriser oppstår, søker vi ofte til musikken», poengterer hun, men uten å oppgi hvilken krise det siktes til. Den krisen som sørsamisk reindrift er påført, gjennom Fosen Vinds rasering av vinterbeiteområdene, blir ikke nevnt med et ord. Det at FNs komité for eliminering av alle former for rasediskriminering har protestert, ser ikke ut til å ha gjort inntrykk på historielektoren Nebb Rånes.

Noen av artistene som opprinnelig hadde takket ja til å opptre på KONSERT & SAFARI skal dessverre ha mottatt private meldinger med et støtende innhold. Ettersom det var jeg som først oppfordret artistene til å trekke seg fra arrangementet, kjenner jeg på et ansvar i denne forbindelse.

Jeg angrer ikke på oppfordringen, men jeg kunne vært enda tydeligere på at det er den saklige argumentasjonen vi alle er best tjent med i en såpass betent sak. Imidlertid mener jeg Nebb Rånes fordreier virkeligheten når hun skal ha det til at artistene trakk seg nærmest utelukkende på grunn av verbale ukvemsord.

«Men det verste av alt er at de som ytret hat, de som truet og sjikanerte, ser ut til å ha vunnet. OG DET ER ABSOLUTT IKKE GREIT! Hatet skal aldri vinne», skriver hun, i svært melodramatiske vendinger. Som om motstanden mot Fosen Vinds usmakelige arrangement i all hovedsak er drevet av hat! Dette er en drøy påstand som Nebb Rånes ikke har dekning for. I tillegg kan det tolkes som en undervurdering av artistenes empatiske evner.

Da musikerne takket ja til å opptre i regi av Fosen Vind, var de nok ikke alle så godt kjent med hvor ødeleggende vindkraftutbyggingen har vært, og er, for sørsamisk kultur. «Lage show for noen som dette er en fest for, men som for andre er gravøl, føles ikke riktig», forklarer Stian Staysman Thorbjørnsen, som åpenbart lar respekten for andre mennesker veie tyngre enn egne økonomiske interesser. «Respekt» er også det ordet som hyppigst går igjen når avgjørelsen hans nå hylles i sosiale medier.

Den pågående vindkraftutbyggingen i samiske reindriftsområder har av sametingspresident Aili Keskitalo blitt betegnet som «grønn kolonisering». Fosen Vinds bruk av ordet «safari» er derfor interessant. Det å dra på safari er jo noe man typisk forbinder med koloniseringen av det afrikanske kontinentet.

En safari er, ifølge Store norske leksikon, «en ekspedisjon (opprinnelig til Afrika) i den hensikt å drive storviltjakt eller observere dyreliv, natur, eller lignende». Som kjent fortrenges både flora og fauna når et landskap industrialiseres. Det fremstår derfor som uklart hva gjestene på Fosen Vinds åpningsfest skal observere. Et «helt vanlig kulturarrangement» er det vanskelig å se for seg at KONSERT & SAFARI skal bli.

