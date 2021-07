Svar til seks ministre

Saken oppdateres.

Ocean Space Centre er svært viktig for internasjonal og nasjonal forskning om havrommet. For Trondheim er det viktig at det bygges i denne byen, men byen har også fortrinn som gjør at denne typen forskning bør drives her. Kompetansemiljøene ved NTNU og SINTEF er i verdenstoppen, og senteret er en forutsetning for at det forblir slik.

LES OGSÅ: Seks tidligere ministere: Ocean Space Centre trenger ikke en lokaliseringsdebatt

Det har vært tverrpolitisk støtte til prosjektet. Også til lokaliseringen på Tyholt. Regjeringen har gitt sin støtte til prosjektet, også med penger. Denne støtten og disse midlene bør ikke settes i spill, da kan hele prosjektet fisles ut.

Denne våren har debatten tatt en overraskende vending. Naboprotester har vært kjent. Men at fagmiljøer tilknyttet NTNU, SINTEF og tidligere MARINTEK framsetter tvil om prosjektet bør realiseres på Tyholt er nytt. Når bygningsrådet om en uke skal behandle reguleringsplanen gjør vi klokt i å ta dette med i betraktning. Det har festet seg et inntrykk i byen av at OSC naturlig hører hjemme i en sjønær lokasjon, for eksempel Ladehammeren. Dette bestrides av prosjektet, ledelsen ved NTNU og regjeringen. Men vi bør ta en ekstrarunde på dette.

LES OGSÅ: Disse to gråhårede herrene gir seg ikke i kampen for Ladehammeren

Det er nok blant annet et intervju med undertegnede i Adressa som er bakgrunnen for at seks tidligere statsråder (tre fra Frp, to fra AP og en fra SP) anført av Trond Giske går ut mot det de kaller “lokaliseringsdebatt” og mener at dette kan sette hele OSC i spill og sende det til utlandet. Dette er et svært umusikalsk utspill, og det tar heller ikke hensyn til det jeg har sagt i avisa. Jeg kommer til å stemme for reguleringsplanen, nettopp for å sikre framdriften og den statlige støtten. Samtidig fremmer jeg et tilleggsforslag om at regjeringen må vurdere argumentene som er framkommet om Ladehammeren. Noe annet er både uansvarlig og et dårlig signal til byens innbyggere.

LES OGSÅ: Debatten om Ocean Space Centre skaper stort engasjement og her kan du lese flere innlegg og saker om temaet!

Tidligere leder i Marintek, Oddvar Aam, står for samme syn. Reguleringsplanen kan vedtas, og Ladehammeren-alternativet vurderes parallelt. Dette er å vise respekt for debatten, uten å ødelegge for prosjektet og sende det utenlands. De seks tidligere ministrene argumenterer mot en debatt jeg hittil ikke har sett, nemlig å utsette hele prosjektet. Det er svakt av dem, og et dårlig bidrag til en viktig debatt.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !