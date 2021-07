Den glemte gruppen i debatten om formuesskatt

Saken oppdateres.

Jeg er selv offer for ungdommelig korttenkthet etter et hardt møte med autovernet da jeg kjørte lett MC som 17-åring. Det førte til brukket rygg og ødelagt ryggmarg.

I dag er jeg uføretrygdet og har det vanskelig både med å jobbe og det å finne noen som vil ansette en rullestolbruker. Heldigvis fikk jeg noen millioner kroner i erstatning, hvor det meste er brukt til bolig som funker for meg som rullestolbruker. Resten er satt av til fremtidig sparing.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Denne såkalte formuen blir sakte - men veldig sikkert - oppspist av formuesskatt og inflasjon. Ja, forresten så er det også med i beregningen på forsikringsutbetalinger at det forventes en årlig avkastning som er betraktelig høyere enn hva selveste oljefondet selv klarer.



Hadde jeg kunnet tatt opp lån og for eksempel investert i utleiebolig, så hadde jeg kanskje klart å både nå denne avkastningen og sluppet formuesskatten - men det er bare å glemme da inntekten fra uføretrygden er for lav. Jeg følger med i debatten om formuesskatten og hører Hadja Tajik fra Ap snakke om «kaksene som har råd til for mye champagne», mens Høyre snakker om «arbeidende kapital».

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Men hva med oss som har fått kompensasjon for livslang invaliditet og tapt arbeidsinntekt? Er det rettferdig at vi skal måtte betale formuesskatt?

Om det er mindre penger i statskassen som er bekymringen, så har jeg noen idéer til hvordan det kan spares inn i andre plasser hvor det i dag ytes tjenester for funksjonshemmede - samtidig som tjenestene blir bedre. Min telefon er alltid på, og jeg tar gjerne en kopp kaffe. Jeg betaler.