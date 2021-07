Kan utviklingen i Rosenborg snus?

Saken oppdateres.

Rosenborg er ikke lenger et topplag. Rosenborg er heller ikke lenger folkes lag. Vi kjenner en lærer på en skole nær Lerkendal som spurte elevene på 10. trinnet om de pleier å gå på Lerkendal. Bare to av elevene svarte ja. Vi er i ferd med å miste en hel generasjon av supportere.

Flere peker på at dette først og fremst er et ledelsesproblem. Løfaldli skrev i begynnelsen av juni at Koteng har ledet så mange mislykkede treneransettelser (og sparkinger) at han kanskje ikke er rett mann til å være styreleder i RBK. Han etterlyser en tydelig strategi som ikke er avhengig av enkeltpersoners tilstedeværelse. Han påpeker også at løfter om strategier ikke blir innfridd.

Gunnar Østgård innlegg 10. juli «best på å sparke trenere og ikke ballen» tar for seg at styret har fått som varemerke å sparke treneren når det butter imot. I enhver annen organisasjon ville et styre som på denne måten løser sine problemer, måttet ta sin hatt og gå.

Østgård påpeker også at det nå er en ekstrem avstand mellom Rosenborg sitt verdigrunnlag og styres atferd. Han sier at styret snakker om klubbens ambisjoner, men at de har ingen strategi for hvordan de skal komme dit. Bortsett fra å sparke trenere. Dette reflekterer tanken om at «hvis vi finner riktig trener, så ordner alt seg».

Hvis vi tar med tidligere innlegg i Adressa som «Har Eggen blitt en belastning for RBK?», er det lett å se alvorligheten. Det er også lett å slutte seg til at Rosenborg først og fremst har et problem med en styreleder som bryter med verdigrunnlaget, ikke har hatt noen strategi for utvikling av unge spillere fra egen stall, og som sier opp Ingebrigtsen og Hoftun for å ta Rosenborg ytterligere et hakk. Dette uten at det har vært mulig å se noen strategi som bidrar til dette. Listen er ganske lang, men vi stopper der.

Dette har ført til at fotball ikke diskuteres når det gjelder Rosenborg. Det som diskuteres er styrets siste avgjørelser og styreleders uttalelser (også her er listen lang). Smilene og vitaliteten har forsvunnet fra Lerkendal. Det er trist å se. Vi er redd for at dette er forhold som kan påvirke spillergruppa.

Hvis utviklingen skal snus, må det en foryngelse til på banen og i styret. Kotengs tilstedeværelse som styreleder har en rekke negative effekter. Det er nok av uttalelser som understøtter det. Han blir av mange sett på som symbolet på Rosenborgs tilbakegang og useriøse styring.

Hvem vil søke trenerjobben når de kjenner hans historie med oppsigelser og pussige uttalelser? Vi husker når han skulle lede trenerjakten etter at Ingebrigtsen og Hoftun var oppsagt. Det endte med fjerdevalget og en ny oppsigelse. De tre første sa nei.

Hvorfor Eggen og Rosenborgveteranene stilte benkeforslag for å fortsatt ha Koteng som styreleder - etter at valgkomiteen ikke hadde innstilt han - er uforståelig. Koteng ser ut til å ha et helt annet verdigrunnlag for sin styring enn det verdigrunnlaget som Eggen og Hansen bygget hele sin virksomhet på.