Ocean Space Centre må bygges på Tyholt

Realisering av Ocean Space Centre er viktig for Norge som en ledende havnasjon. Høyre har gjennom flere år jobbet for å få OSC på plass. OSC og nye havlaboratorier skal bidra til å skape nye, grønne, lønnsomme jobber i årene fremover.

Utbyggingen er utredet siden 2011. Som næringsminister Iselin Nybø (V) svarer, etter spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV): “Alternative konsepter og lokaliseringer av senteret har i den sammenheng (KS1) vært vurdert, før ekstern kvalitetssikrer endte opp med en anbefaling om lokalisering på Tyholt. Utredningene lå til grunn for Stoltenbergregjeringens beslutning om hovedlokalisering av Ocean Space Centre på Tyholt.”

Det er derfor underlig å lese i Adressa at Venstres kommunalråd i Trondheim, Erling Moe, går imot sin egen statsråd og vil foreslå en alternativ utredning av Ladehammeren, samtidig som han vil stemme for reguleringsplanen på Tyholt.

Det er mange berørte naboer på Tyholt som er urolige for byggingen og anleggsarbeidet. For en lokalpolitiker som ønsker at Ocean Space Centre og de nye havlaboratoriene skal realiseres i henhold til planer og årelange utredninger, kan det være fristende å sukre pillen ved å forsikre at man egentlig vil at utbyggingen skal skje på Ladehammeren. Da kan man være litt for og litt mot utbyggingen på Tyholt.

Ingen bør la seg lure av dette. Både Erna Solbergs og Jens Stoltenbergs regjeringer har jobbet med tanke på bygging på Tyholt. Lokale politikere fra Ap, Høyre og flere andre partier, har heiet på, kjeftet på og vært utålmodige, fordi vi har syntes prosessene har tatt for lang tid. Og jeg tipper lokale politikere i andre partier har jobbet like systematisk som Høyre for å sikre bevilgninger over statsbudsjettet.

Å gå inn for både alternativ utredning og reguleringsplanen på Tyholt samtidig er en umulig politisk spagat. Det kommer ikke til å skje at staten, etter et tiår med utredninger, starter på nytt med en ny utredning. Det har næringsministeren uttrykkelig fastslått. Det eneste man kan oppnå ved en slik manøver, er å gi noen et påskudd til å sørge for at ingen av delene, hverken bygging på Tyholt eller alternativ utredning, blir finansiert i neste års statsbudsjett. Det vil være tragisk. Ocean Space Centre og norsk havforskning er for viktig til et slikt taktisk spill.

