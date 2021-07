Ocean Space Centre: Folk har ikke reell mulighet til å påvirke

40 var interessert da småbruket på Fosen gikk for millionbeløp over prisantydning

Hva er et akseptabelt tap for deg, Rotevatn?

Ocean Space Centre har blitt løftet fram av SINTEF som en viktig satsing i flere tiår. Da pengene omsider ble bevilget i 2018 var det presentert som en gladsak i Adresseavisen. Vi så stolte stortingsrepresentanter, en overlykkelig Sintef Ocean-sjef og jubelen strakk seg langs hele norskekysten. Endelig skulle forskningslaboratoriet gå inn i framtiden og stå seg i hundre år.

Flere år gikk, og debatten snudde. Naboene fortviler over tidsperspektivet og totaliteten i prosjektet. De trekker fram det faktum at sju års utbyggingstid tilsvarer hele barneskolen for de minste. At lekeområder forsvinner og at anleggstrafikken gjør skoleveien utrygg. At det som har vært en grønn lunge i området, til tross for senteret som allerede ligger der, vil gå tapt. Til motsvar kommer «dere er for sent ute».

Prosjektet som i utgangspunktet ble ansett for å være et kjempeløft for byen har endt i frustrasjon og konflikt. Det høres mistenkelig kjent ut. For det er ikke mange år siden vi diskuterte oss halvt fordervet over en viss storhall i denne byen. Problemet er at vi tydeligvis ikke har lært så mye siden den gang.

Måten slike prosjekter realiseres på gjør det tilnærmet umulig for befolkningen å få innsikt i omfanget av sakene før det er for sent. Når planene sendes ut på høring er det allerede lagt ned så mye tid og penger at det kun gjenstår å diskutere detaljene. Det fratar folk en reell mulighet til å påvirke hvor og hvordan store, kostbare utbygginger gjennomføres.

Selvfølgelig er medvirkning kostbart og tidkrevende, men prosjekter har en tendens til å bli bedre av konstruktive diskusjoner. Enda bedre blir det om disse diskusjonene kan tas før lokalpolitikerne står med et ferdig dokument i hånda og blir nødt til å stemme ja eller nei. Kanskje hadde vi til og med endt opp med en stor investering i Trondheim som befolkningen kunne samlet seg om.

Det er lov å drømme.

