Ingen bør betale formuesskatt

Støre om Witzøe: - Witzøe og jeg har vært på havet sammen, men jeg mener at de av oss med formue må bidra til felleskapet

Derfor er det ikke hurtigladere for elbil i Melhus

Her er sommersmaker mange forbinder med Middelhavet

Huset med marmor og mancave var priset til over ti millioner kroner. Nå er det solgt

Salget har eksplodert på Vinmonopolet - men nå sier kunder at noe vil skje

Stø kurs for OSC sikrer nye år i mesterligaen

Tomannsbolig i Torpbakken solgt for 4,2 millioner kroner

Leilighet i Huldervegen solgt for 3,4 millioner kroner

Enebolig i Velvangsvegen solgt for 9,8 millioner kroner

Saken oppdateres.

Jørgen Bendiksen, som skriver at han er ufør rullestolbruker etter et møte med autovernet som 17-åring, beskriver veldig godt i dette innlegget hvorfor det er viktig å fjerne all formuesskatt - ikke bare på såkalt arbeidende kapital.

Bendiksen fikk utbetalt en erstatning, som han i dag betaler formuesskatt på. Jeg antar at Bendiksen hverken føler seg spesielt heldig eller rik, på tross av at han har en tilpasset bolig og noen kroner på konto til fremtidig sparing. Likevel må han betale formuesskatt hvert eneste år.

Les Bendiksens debattinnlegg her: Er det riktig at jeg som ufør må betale formueskatt av erstatningen min?

En annen gruppe i samfunnet som betaler mye av formuesskatten, men som det ikke snakkes så mye om, er landets pensjonister. Omtrent hver tredje person over 65 år betaler formuesskatt, og disse utgjør om lag halvparten av alle som betaler denne skatten.

Mange eldre, uavhengig av inntekt, har i stor grad nedbetalt gjeld og sitter med en bolig, og kanskje også en fritidsbolig, som kan ha steget mye i verdi i løpet av de siste tiårene. Samtidig kan pensjonsinntekten være smal, kanskje så smal at man betegnes som minstepensjonist. Likevel må en del av disse betale formuesskatt, på grunn av boligen de bor i. Det er blodig urettferdig!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Både Bendiksens eksempel, og det faktum at hver tredje pensjonist betaler formuesskatt, viser hvorfor det er viktig å fjerne hele skatten, slik at det ikke bare kommer næringslivet til gode, men også landets pensjonister og andre med noen kroner på bok for fremtidig sparing.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Derfor har også FrP, som eneste parti på Stortinget, programfestet at vi ønsker hele formuesskatten til livs, blant annet på grunn av de gode argumentene Jørgen Bendiksen fremfører i Adresseavisen. Takk for at du delte din historie!

Les også Bjørnstads innlegg om 22. juli her: Vi som er igjen må føre kampen videre - uavhengig av partifarge