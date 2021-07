Svar til seks tidligere statsråder: Farlig lek med ilden

Takk for at du delte din historie!

Hun satt ved et kjøkkenbord i Krokom, da tanken slo ned som et lyn: DETTE er det jeg skal starte med!

Lokaliseringsdebatten om Ocean space centre (OSC) viser hvor viktig ytringsfriheten vår er. Den viser betydningen av Midtnorsk debatt og hva vi som samfunn kan oppnå når hele spekteret av stemmer kommer frem i lyset.

For når tanken lekker, hjelper det lite å legge lokk på debatten.

Likevel velger seks tidligere statsråder å bruke titlene sine til true debatten til stillhet. Er innspillene fra fagmiljøene, naboene og de gamle rebellene med Oddvar Aam i spissen, så relevante og riktige, at de ikke har andre motargument å komme med?

Det er bekymringsfullt når seks politikere og tidligere statsråder undergraver en av de viktigste fundamentene vi har i demokratiske samfunn - ytringsfriheten. Hvordan kan de som har meningsbrytning som livsgrunnlag, som lever av debatt og politisk uenighet, be tilhengerne av Ladehammeren om å tie? Er det slik de helst liker å løse uenighet og utfordringer?

I innlegget uttrykker de en sterk frykt for at debatten kan bidra til utsettelse eller i verste fall at prosjektet blir lagt bort. Samtidig trekker de frem at etableringen av Ocean Space Center har bred og tverrpolitisk støtte, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Om alle er enige om at senteret skal etableres i Trondheim, hva er da problemet med å bruke litt mer tid på å finne den beste løsningen? For politikerne på Stortinget må det da være viktigst at senteret blir bygd med best mulig fasiliteter, på den tomta som gir de beste mulighetene for brukerne og byen?

De skulle kanskje ønske at Ocean Space Centre ikke hadde blitt en lokaliseringsdebatt. Men Trondheim, brukerne og naboene fortjener debatten. Forhåpentligvis vil den bidra til at OSC bygges mer bærekraftig, og for fremtiden. For brukerne og alle andre som blir berørt. Slik at vi om ti år både er stolte av bygget, og av forskningen som foregår på innsiden.

Engasjementet for OSC er et tydelig tegn på at tanken lekker og at medvirkningen ikke har vært lett. Da er det i det minste viktig at vi har politikere som trår rett.

