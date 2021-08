Dette er diskriminering

Takk for at du delte din historie!

- Mamma måtte ha to jobber for at vi ikke skulle være fattige

I et flertall på stortinget bestående av AP, FRP og SV kom kravet til fornyet helseattest hvert tredje år, etter fylte 80 år, for å få beholde førerkortet. Dette skulle ha trådd i kraft fra 1. august 2021.

Det som forbauser meg, er at samferdselsminister Hareide og regjeringen ikke følger opp et stortingsvedtak.

Personlig vil jeg si at alle å enhver som har kommet i denne alderen tar ansvaret her og vurderer om man er sjekka for å fortsatt kunne kjøre bil etter å ha oppnådd å bli 80 år. Dette er etter min menig en diskriminering.

En medisinsk test bør det fortsatt være, men det som ofte skjer er at den teoretiske delen som utføres blir så forvirrende for enkelte, at helseattest ikke oppnås. Ute i distriktskommunene er det i dag et dårlig kollektivt samferdselstilbud. Da er personbilen det eneste fremkomstmidlet for den enkelte for komme seg ut en tur og for å få utført sine nødvendige ærender.

Jeg oppfordrer våre myndigheter til å se på den geografiske bosettingen. Der trafikken ikke er så belastende, bør sertifikatet fortsatt kunne beholdes på ordinært vis med reglene vi har i dag - men med en begrenset kjøring geografisk!

Til slutt vil jeg understreke en ting i den pågående debatten om trafikksikkerhet: Det er mange stygge kjøringer her ute på Øyene! Dem som er tatt under UP sine kontroller er ikke de eldre sjåførene!

