Flatt om vindkraft i Adressa-samtalen på Olavsfest

Trøndelag bondelag: – Avgjørende å redusere nedbyggingen av matjorda for å nå klimamål

Adressa opptrer som et solid mikrofonstativ for makta

Sveriges fotballkvinner klare for sin andre strake OL-finale

Over 37.000 nye koronatilfeller i Iran

Saken oppdateres.

Motvind Trøndelag, Naturvernforbundet i Trøndelag og en god gjeng fra Frøya var på Olavsfest under Adressa-samtalen om vindkraft. Det var ekstra sikkerhetsoppbud og nerver hos arrangørene fordi de hadde fanga opp rykter om «motdemonstrasjoner». Vi hadde jo varsla selv at vi kom, så det skulle ikke være en overraskelse.

Men skeptiske var de, og vi måtte argumentere med ytringsfriheten og diskutere oss fram til at vi fikk sette opp banner i bakgrunnen. Direkte samtaler med sikkerhetsselskapet og en Adressa-redaktør var nødvendig. Hva er det egentlig de tror om oss – at vi skal bruke sprengstoff sånn som utbyggere gjør, eller rasere alt rundt oss, sånn som de?

Vi gjør ikke sånn. Vi er skikkelige folk som oppfører oss ordentlig – bare vi får ha på oss t-skjortene våre, sette opp bannere og sitte med våre plakater. Det var nemlig sittepåbud - ikke på grunn av smitte, men fordi vaktene hadde fått beskjed om at det kom til å bli demonstrasjon. Politibilen utenfor fikk stå pent og rolig, og kjørte da vi forlot. Ganske utrolig, egentlig, at de betrakter oss som urostiftere på Olavsfest.

LES OGSÅ: Adressa-samtalen om vindkraft: - Vi blir pint i hjel. Bit for bit forsvinner landet vårt

Og det må sies: Hadde ikke vi vært der, så hadde ikke Adressa hatt særlig til publikum. Vi utgjorde sikkert 95 prosent av tilhørerne, og de øvrige var politikere som fulgte sine egne, samt noen pressefolk. Bråka vi? Nei da, vi viste styrke ved tilstedeværelse. Og så klappa vi godt når noen sa noe bra – og det var det bare Maja Kristine Jåma som gjorde.

Reindriften og samisk kultur kom godt fram, Jåma hadde meget gode innlegg. Ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern, fortalte at hun angrer ingenting, og påsto at samene ikke er usynliggjort. Bare å sitte der å si at samer ikke er usynliggjort, viser hvor lite (ingenting) man forstår av hvordan industrisamfunnet farer fram og er det aller tydeligste beviset på usynliggjøring.

LES OGSÅ: En rettferdig debatt om vindkraft?

LES OGSÅ: Politisk redaktør Siv Sandvik om Adresseavisens vindkraftsamtale

Adressa sin Siv Sandvik stilte gode spørsmål. Men det kom ikke fram noe nytt, det var ingen aha-opplevelser, ingen som ble stilt til veggs eller fikk ubehagelige spørsmål. Utbygger Ståle Gjersvold, Høyre-politiker Tony Christian Tiller og SV-politiker Lars Haltbrekken sa akkurat det vi vet at de sier. Adressa opptrer som et solid mikrofonstativ for makta.

Vi har kritisert utvalget de gjorde av paneldeltakere, når de endelig skulle snakke om vindkraft. Og vi er ikke mer fornøyd nå, etter å ha vært der. I stedet for å la politikere og utbyggere si det de alltid sier, skulle de ha løfta fram stemmen til naturen, den som ikke kan snakke for seg selv. Media slipper ikke fram forklaringene om de ordentlige og dype naturproblemene. De nevner bare FNs naturpanel så vidt, i samme setning som klima. Og de skulle sluppet til befolkningen som er berørt, blir stressa, blir syke. De skulle snakka om helseeffektene.

Når avisene alltid skriver og snakker om det samme – er det fordi det er vanskelig for dem å forstå det helt grunnleggende? De kan snakke om næringsliv og energi, men ikke om biologi og humanisme. Forstår de egentlig dette med naturtap? Forstår de ikke problemene hos folk som er berørt?

Hvorfor går ikke Adressa og andre medier ordentlig inn i disse temaene? Og særlig denne gangen hadde det vært helt på sin plass, ettersom tema for Olavsfest er rettferdighet. Vi kritiserte Adressa mye på forhånd – og vi er fortsatt svært kritiske. Det er ingen rettferdighet i måten Adressa og Olavsfest satte opp samtalene om vindkraft på. Vi har faktisk ikke kommet til «Etter stormen» som Adressa sier. Vi står midt i stormkastene nå, og er redd det blir orkan i 2022.

LES OGSÅ: Fosen-samenes sak skal behandles i Høyesterett. Blir den viktigste avgjørelsen for reindrift i Norge i nyere tid.

LES OGSÅ: Trønderenergi og tysk selskap med milliardinvestering i trøndersk vindkraft

Les flere saker og debattinnlegg om vindkraft her

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !