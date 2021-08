Godt nytt år

Disse bilene har et spesielt oppdrag i Trøndelag

Ellevill ellevemålsseier for RBK – knuste Orkla i cupen

Trøndelag bondelag: – Avgjørende å redusere nedbyggingen av matjorda for å nå klimamål

Stor elsparkesykkeltest: Bare to av fire kom seg opp Steinberget

NTNU-kameratenes kryptoselskap har overlevd enorme svingninger. Nå er de gode for millioner

For Steinar havnet dåp og kamp mot RBK på samme dag – da måtte han improvisere

Britannia har tapt over hundre millioner kroner på to år

Trøndelag bondelag: – Avgjørende å redusere nedbyggingen av matjorda for å nå klimamål

Gullrush på gang for Norge? Fem tittelmuligheter denne uka

Saken oppdateres.

Mens mange fortsatt har ferie og nyter de siste dagene med fri før hverdagen starter opp, så begynner året på nytt i barnehager og skoler. Vi følger vår egen kalender, med tårevåte avslutninger i juni, kort stenging i juli og hektisk nedvasking av avdelinga før nye barn kommer inn døra.

LES OGSÅ: Kan vi knekke koden til sykefraværet i barnehagene?

Alle overganger har sine ritualer. Samtidig som barnehageansatte kjører duploklosser i steameren og gamle navnelapper skrapes bort, så at nye lapper kan settes opp for at alle skal vite hvor støvler og sekk skal henge, så fylles avisene med innlegg og artikler som advarer mot nettopp å sende små barn i barnehagen.

Noen av dem er skrevet av ulike eksperter, og omhandler viktige tema som stress hos små barn, og hvor mye energi det koster å danne mange, nye relasjoner for et lite 12 måneders menneske. Svaret på denne bekymringen er økt bemanning og full bemanning gjennom hele dagen, ikke bare noen timer midt på dagen, som er realiteten i dag. Små barnegrupper og faste, kjente ansatte skaper trygghet og minsker stress.

LES OGSÅ: Gratis barnehage er målet

Jeg har tatt i mot utallige små barn i min jobb i barnehagen. Noen sklir rett inn i leken og gruppa, andre trenger dager og uker, ja enda lenger tid på å bli trygge, finne sin plass og slappe av i en ny situasjon. Dette vet barnehageansatte, og vi prøver etter beste evne å møte hvert enkelt barn, hver forskjellige familie, slik som de trenger, for at deres hverdag skal bli best mulig.

Spente foreldre setter navnelapper på matbokser og regnvotter, samtidig som ansatte på SFO går over kassa med fargeblyanter, rydder i bokhyller og setter opp nye navnelapper i garderoben. 2. august kommer de første av årets skolestartere, og alt må være så klart som det er mulig, samtidig som de barna som har sommer-SFO skal følges opp og ivaretas. Lærerne møtes for å planlegge, diskutere grupper, legge opp faglige løp og forberede skolestart. Ikke alle barn gleder seg til å begynne på skolen, ikke alle foreldre føler seg trygge på å sende barna inn i en ny hverdag – det er også en del av skole og SFOs hverdag og ansvarsområder.

LES OGSÅ: Ressurser til barnehage = tidlig innsats

Teamet rundt våre barn og barnefamilier, enten det er miljøarbeidere, pedagoger, assistenter eller fagarbeidere, gjør seg klare for et nytt år. Ikke alle ansatte gleder seg til å begynne på jobb igjen. Vi har bak oss en tøff periode med pandemi, med ekstra utfordringer og belastinger, og vi vet ikke ennå hvordan det nye året blir. Skal vi være på gult, rødt eller grønt? Kan ungene dele uteområde og skolegård, eller må vi fortsatt være inndelt i kohorter? Vil mange nok være vaksinerte til at vi slipper runder med nedstenging og karantene? Det er mange usikkerheter knyttet til det nye året.

Jeg ønsker dere alle et nytt skole- og barnehageår fylt med glede, mestring, faglig utvikling og samarbeid. Jeg ønsker dere også et nytt år med en ny politisk kurs, hvor jobben som gjøres på SFO, skole og barnehage verdsettes høyere, de økonomiske rammene blir større og bemanningen høyere.

God oppstart, godt nytt år!

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !