De vil at foreldre skal spille skytespill med barna sine

Saken oppdateres.

Dataspill er kjempepopulært. Mange foreldre kjøper dyrt datautstyr, inkludert spesielle «gamingstoler» og dataskjermer, for at ungene deres skal bli dyktige i de virtuelle krigene de stadig kaster seg inn i. Det er mest skyting og krig det går i.

Altibox, som blant annet er leverandør av fibernett, vet at mange foreldre er bekymret. Ikke bare for all skytinga, men også for at barna deres skal utvikle seg til totalt avhengige spillere. Bleke, venneløse, sosialt usikre og i utakt med mor, far og alle andre. Bare på nett er barna sosialt trygge og vant til å skyte og bli «drept». Man venner seg til alt.

Siden mor og far disponerer pengesekken, har Altibox tidligere kjørt en diger kampanje. Dataspill er bra, hevdet firmaet. Barn og unge får venner over hele verden! Og ikke gi slipp på kontakten med barna dine, spill heller selv! Altibox overser det faktum at ungene hurtig blir mye raskere og mer treffsikre enn foreldrene. Mor og far blir derfor bare håpløst i veien.

Altibox rører ved noe ømt: Frykten for å miste kontakt og frykten for å gjøre barna annerledes. Altibox vil at foreldre skal forstå sine «gamere», som har det så morsomt og spennende at de nekter å avbryte spillingen for å komme ned til middag. Det er jo ikke barnas skyld at tiden flyr så fort, forteller Altibox i sin reklamekampanje.

De datakyndige unge gamerne kan også bruke kunnskapene sine en gang i fremtiden, antydes det. Kanskje veien er kort fra virtuell krigslek til ekte krigstrening i militæret?