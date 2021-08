Takk for maten!

Julian hev seg ut i sjøen på krokodillen i et forsøk på å redde seksåring: - Hun sa at han ikke kunne svømme

Vi har nok en gang fått oppleve hvilke mat- og drikkekvaliteter som finnes i Trøndelag. Produsenter, foredlere, kokker og restauranter har briljert med fantastiske råvarer og høy kompetanse: De har tilberedt og servert mat og drikke med tilhørende historier tre dager til ende i Trondheim under Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen.

Presidenten for IGCAT (den europeiske organisasjonen som blant annet tildeler statusen European region of gastronomy), Diane Dodd gjestet festivalen i 2019. Da sa hun at dette nok var den beste matfestivalen i Europa – og et halvt år senere ble det klart at vi får smykke oss med tittelen i hele 2022.

Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen opplevde stor rikspolitisk interesse i år, og fra Oi! sin side synes vi det er veldig stas at statsministeren, statsministerkandidater og flere partiledere prioriterte å ta turen innom arrangementene. Det er en fin anerkjennelse av festivalene, men ikke minst av produsentene.

Vi tenker at alle de samtalene som har funnet sted under disse dagene, mellom utstillere og rikspolitikere, må få konsekvenser i praktisk politikk. For de trønderske produsentene de er i verdensklasse. De produserer volum, mindre skala, og de produserer matspesialiteter i et høykostland.

Da er det helt essensielt at deres inntekter følger øvrig inntektsutvikling i kroner og øre, og ikke i prosenter. Vi i Oi! har som mandat å fremme trøndersk mat og drikke, og da er det helt sentralt å sette fokus på lønnsomhet i næringa.

Regjeringen lanserte sin strategi for Matnasjonen Norge tidligere i år. Den trenger innhold. Vi mener at matnasjonen Norge må bygges nedenfra og opp, slik vi gjør det gjennom de 12 matregionene i Trøndelag. Gjennom å koble serveringssted og lokale produsenter sammen på Trøndersk Matfestival, skapes varige samarbeid med restaurantene. Dette gir økt omsetning for lokale mat- og drikkeprodusenter resten av året. Og gjesten får lokal mat på fatet og lokalt drikke i glasset.

Nå må vi ta et krafttak for å sikre økt rekruttering til restaurant og matfaget, slik at gjestene får oppleve de gastronomiske kvalitetene Trøndelag har. Trøndersk Matfestival er en positiv demonstrasjon av hvilken matregion Trøndelag er. Dette må vi ikke ta for gitt. Vi må i fellesskap arbeide for gode utviklingsmuligheter for lokalprodusert mat og drikke, både i volum og småskala.

Allerede denne uken starter vår tredje festival for året, «Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg». Da koronaen satte en stopper for planlagt arrangement i fjor, greide Oi! i samarbeid med hele «Trønder-laget» det kunststykket å improvisere en desentralisert matfestival rundt om i hele regionen.

Dette gjentar vi i år, i nært samarbeid med de trønderske kommunene, destinasjonsselskapene, produsenter, foredlere og serveringssteder. Vi inviterer til opplevelser rundt om i fylket. For å få oversikt over hva som foregår hvor, har vi oppgradert vår aktivitetskalender som ligger på nettsiden MatriketMidt. Det geniale med denne nettsiden er i tillegg at den gir god oversikt over de ulike produsentene rundt om i Trøndelag – slik at du vet hvor din nærmeste osteprodusent er, eller hvor du kan få tak i grønnsaker og andre lokalproduserte produkter.

Vi takker alle som bidro til mange gode opplevelser under årets festivaler i Trondheim, og håper at vi møtes mot slutten av uka på «Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg». En hyllest til trøndersk mat og drikke!

