Væreier Witzøes virkelighet

Det er ikke så ofte nyheter fra Frøya når rikspressa. Sist det skjedde var da den folkelige motstanden mot de unødvendige og naturødeleggende vindturbinene holdt på å lykkes.

Nå om dagen er det ikke vindturbinene, men den lokale laksemilliardæren Gustav Witzøe som skaper overskriftene. For han vil nemlig ikke betale formueskatt, og har trua med å flytte.

Witzøe har tjent en enorm formue på å utnytte, og til dels ødelegge, fjorder og sund som hører fellesskapet til. Som en av de rikeste i ei næring som er like lønnsom som den er økologisk omstridt, mener han det er utidig å bidra til fellesskapet, sjøl om han ikke har betalt et øre i grunnrenteskatt.

Witzøes trusler om å flytte blir tomme, for laksemerdene får han uansett ikke med seg, og ikke arbeidsplassene heller. Vi må ikke la oss forlede til å tro at det er laksebaron Witzøe som skaper verdiene på Frøya. Det var ikke væreierne som skapte verdiene i Hamsuns Nordland heller. Det var det fiskerne og arbeiderne som gjorde, hjulpet av naturens rikdom og grøde - og ganske sikkert mer i harmoni med naturens kretsløp enn det dagens oppdrettsnæring kan sies å være.

For det kan virkelig ikke være sånn at tilfeldige kapitalister som får vondt i champagnebudsjettet sitt skal diktere norsk skattepolitikk. Arbeidsplasser og verdiskaping i Distrikts-Norge er viktig for både bosetting og infrastruktur. Men det betyr ikke at lokale væreiere fritt kan diktere vilkårene for denne verdiskapinga.

Rødt finner det naturlig at fellesskapets verdier er i fellesskapets eie, i alle fall i langt større grad enn tilfellet er i dag. Og når private interesser skor seg på våre felles naturverdier bør de betale grunnrenteskatt og formueskatt. Den astronomiske formuen til Witzøe-familien viser nettopp at det er på tide å skattlegge superprofitten langt hardere. Og om væreieren ikke liker skattefuten får noen andre ta over handelsbua.

For skatt er vårt hovedinstrument for omfordeling i samfunnet. Det er derfor bra at folk reagerer når de aller rikeste blant oss ikke viser forståelse for dette. Og la oss være ærlige: Det er ikke alle som vil tjene på at Rødt får politisk innflytelse. De fleste vil gjøre det, men Witzøe er ikke en av dem.

