Vi vil også bli hørt!

Studenter får skylda for at leieprisene stiger

Måtte fly sjåfør til sykehus etter at bilen havnet i elva

Jeg frykter at Senterpartiet vil svekke trønderske studiesteder

Bakenga klar for japansk fotball

Saken oppdateres.

De voksne snakker mye om Ocean Space Centre. Det er vanskelig å forstå det de snakker om og vi skjønner ikke alt. Men vi synes det er dumt at ingen har spurt oss om hva vi mener.

Les flere saker og debattinnlegg om OSC her!

Vi går på Berg skole. Spruten er akebakken vår. Hvor artig er det å ake i en akebakke som ligger helt inntil en stor byggeplass? Spruten bruker vi både når vi har akedag på skolen og på ettermiddagen. Da er det bare å møte masse kompiser i Spruten og ake og ha det gøy. Hvor mener de at vi skal ake når Spruten ikke kan brukes? Skal vi kjøre til Byåsen eller til Estenstadmarka for å ake? Eller skal vi ake i den lille bakken i Blussuvollsbakken?

De voksne sier at elever ved Eberg har fått lov til å si noe om OSC. Det har ikke vi på Berg skole. Hvorfor har ikke vi blitt spurt? Vi bor jo rett ved OSC og mange av elevene ved Berg har skolevei forbi der OSC skal bygges. Vi vil ikke ha skolevei som er kaotisk. Det synes vi er dumt, at vi ikke får vært med å bestemme. Hvis det tar sju år å bygge, så er jo det like lenge som vi går på barneskole. Da må vi jo få lov til å være med å bestemme.

Det svinger av debatten, henger du med? Les flere innlegg om OSC her

Signert i tilfeldig rekkefølge: