Ikke dekk til barnevogna med teppe!

Saken oppdateres.

Vi har hatt en fin sommer i Trøndelag og i store deler av landet så langt i sommer, og for de aller minste barna kan det bli varmt i solsteken.

Som helsearbeider kan en stadig oppleve å se at mange foreldre ønsker å skjerme sine sped- og småbarn i barnevogna- og da med å legge teppe over.

Som naturlig er, ønsker foreldre å skjerme sine barn mot sollyset og varmen. Men som foreldre må en vite at når det legges teppe over barnevognen, blir det fort for varmt og barnet kan da få for lite luft.

Sped- og småbarn skal ha rikelig tilgang med frisk lut, og i en tildekket barnevogn samler det seg opp CO2. Barnet blir fort varmt og får ikke normal pust.

Småbarn er mer sårbare for varme enn voksne. En gyllen regel er at barn trenger ikke så mye mer klær på enn voksne i sommervarmen. Og i alle fall: Aldri dekk til vogna med tepper.

