Reetablering av ordinært barseltilbud

Saken oppdateres.

«Tøft å møte alt det nye uten barselgrupper», stod det på forsida av Adressa for ei ukes tid siden.

Under pandemien har Trondheim kommune hatt et redusert barseltilbud. Kun noen helsestasjoner har lagt til rette for barselgrupper. Gruppekonsultasjonene ved 4-ukerskontrollen, 4-månederskontrollen og 8-månederskontrollen har blitt erstatta av informasjonsvideoer - uten at det egentlig kan kalles ei erstatning.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Dette tok vi tak i gjennom et forslag i formannskapet om at det ordinære barseltilbudet reetableres: Samtlige helsestasjoner skal legge til rette for barselgrupper, og gruppekonsultasjonene skal igjen gjennomføres med oppmøte på en smittevernforsvarlig måte.

Jeg unner alle barn og foreldre den vanlige oppfølginga fra kommunen - som også jeg gikk glipp av.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !