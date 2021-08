Et viktig fenomen - som foreldre burde ta større del i!

Saken oppdateres.

Asbjørn Hulaas skriver i Midtnorsk debatt om barn og unges forhold til «gaming». Han kommer med holdninger som tilhører tiden da «Pac-Man» var det store spillet. Til tross for holdningene hans, håper vi at foreldre tar en større del i unges gaming - uavhengig om de spiller bil- eller skytespill.

LES OGSÅ: De vil at foreldre skal spille skytespill med barna sine

De fleste unge i dag kjøper PC eller spillkonsoll selv. Noen bygger også PC-en fra bunnen av, enten selv eller med venner og familie. Selv har vi, som de fleste, maskiner og tilbehør som slanket våre sparegriser eller pengene man fikk til konfirmasjon.

De fleste gamer på et flora av plattformer. På plattformen «Steam», som er den største plattformen for å kjøpe og spille dataspillene på, finnes nesten alle dataspillene til PC. Menn det er ikke bare skyting og krig det går mest i, som Hulaas påstår. Et av de mest populære spillene på PC og på konsoll for øyeblikket er «F1 2021», et Formel 1 spill hvor man kjører mot venner eller mot maskinen.

LES OGSÅ: Derfor må vi bekjempe mytene om gaming

Idretten E-sport, som er en svært populær idrett, handler om at man blir satt lag mot lag og konkurrerer mot hverandre i alt fra FIFA og fotballspill til CSGO og førstepersons skytespill. Her sitter det ikke kun bleke, venneløse og usunne gutter og jenter som skyter. De er oppegående og fungerer som en vennegjeng og lag, som sammen skal vinne mot motlaget - akkurat som i andre idretter.

Om man leser om gaming og unge gamere i nyhetene, leser man ofte om hvordan gaming på rommet fungerte som en redning til den psykiske helsen til ungdommen. Ungdom som går fra å være usikker og kanskje deprimert til å finne seg selv og få venner for livet på nett og fått livet tilbake.

Et så viktig fenomen, som gaming er, burde foreldre ta større del i. Det betyr ikke at foreldre skal være med å game, men vise interesse for hva barna driver med.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Hulaas fremmer holdinger om at gaming bare er «drep eller bli drept», men faktum er at gaming ikke bare er skyte- og krigsspill. Der bommer han fullstendig, og burde sjekke opp på hva ungdommen spiller nå til dags.

Ja, det er spill som baserer seg på skyting og krig. Men det er også Hollywood-filmer som baserer seg på krigshendelser og fiktive actionhistorier. Det er ikke slik at unge mennesker anklager voksenfilmer for å radikalisere norske 50-åringer.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !