Far og sønn: 40 år med Tordenskioldløpet

Saken oppdateres.

Tordenskioldløpet ble første gang arrangert i 1980, den gangen var det 12 års aldersgrense. Jeg fikk ikke lov til å delta før 1981. Siden den gang har jeg deltatt 39 ganger på rad. Min far har deltatt 40 ganger på rad. Vi er ikke spesielt gode på resultater, men på deltagelse. Der er det ikke mange som slår oss. Men tilbake på hvorfor jeg skriver dette.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Som alle har fått med seg kom covid-19 med et brak. Dermed ble Tordenskioldløpet som skulle arrangeres for 41. gang avlyst. Det forventet vi da alle løp ble avlyst, men senere på året åpnet Tordenskioldløpet for at man kunne jogge igjennom og få registret deltagelse.

Dessverre så kom ikke denne informasjon ut til alle. Jeg mener å ha hørt at det var seks stykker som fikk det med seg og deltok. Så kom 2021 og da ble Tordenskioldløpet arrangert - men bare for de som bor i Trondheim. Så vi som bor på Ørland ble ikke invitert.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Jeg tror ledelsen i Tordenskioldløpet ikke forstår hva de har tatt fra oss. Med dette skal jeg prøve å formidle det.

Vi har deltatt 40 og 39 ganger på rad. Denne rekken har Tordenskioldløpet tatt fra oss. Vi har brukt 40 år på dette fordi vi var stolte av denne rekken.

Min far har uttalt følgende:

Fordi jeg har alle årene så skal jeg løpe selv om jeg har 20 mil å kjøre.

Fordi jeg har alle årene tar jeg meg fri fra jobb for å nå meg tidsnok fram til løpet.

Fordi jeg har alle årene så løper jeg selv om jeg er nyoperert og må løpe med skulderen linnet fast til kroppen.

Fordi jeg har alle årene så løper jeg selv om jeg skal hjerte opereres uken etter på grunn av tette blodårer.

Fordi jeg har alle årene så løper jeg selv om jeg er 80 år.

Fordi jeg nå ikke lenger har alle årene slutter jeg å løpe Tordenskioldløpet

For å forstå hva man er frarøvet så tror jeg du må oppleve det. Jeg tror andre løpere vil forstå denne situasjonen bedre enn styret i Freidig. Tordenskioldløpet har nå mistet noen av sine mest trofaste løpere.

Takk for mange fine opplevelser.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !