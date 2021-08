Formuesskatt for en «vanlig» bedriftseier

Saken oppdateres.

Den særnorske formuesskatten på arbeidende kapital er nøye debattert for tiden.

Spesielt har utspillende til Gustav Witzøe skapt til dels useriøse utspill fra venstresiden i politikken, der karakteristikker som smålighet, grådighet og manglende samfunnsansvar er en del av porteføljen. Bare så det er klart. Jeg støtter Witzøe 100 prosent i hans bekymring for dagens formuesskatt, og ikke minst de varslede økningene i formuesskatten fra venstresiden på 7-15 milliarder.

Jeg er tredje generasjons eier av en familiebedrift som ble etablert i 1924. Vi har i dag 95 ansatte, en samlet omsetning på 200 millioner og er en hjørnestensbedrift i distriktskommunen Selbu. Bedriften er opp gjennom årene bygd stein for stein, preget av nøysomhet. Det gjelder også uttak av lønn for eier. Dette gjør at vi i dag er en solid bedrift og en viktig bidragsyter til lokalsamfunnet. Baksiden med dette er at jeg som eier må betale formuesskatt på de verdiene som er helt nødvendig for å sysselsette ansatte. Dette gjelder bygninger, produksjonsutstyr, maskiner og biler, varelager og driftskapital.

Formuesskatten har de senere år vært 0,5 millioner kroner. Disse pengene har jeg ikke, og må derfor tappe bedriften for utbytte på 0,8 millioner som beskattes med 32 prosent. Da utbyttet allerede er beskattet med selskapsskatt får man en trippel beskatning. Et slikt beløp forrenter et lån på 34 millioner, etter dagens rentenivå.

Vi har et investeringsbehov på blant annet bygningsmasse, som er skjøvet frem i tid. Hadde formuesskatten blitt opphevet, så hadde vi realisert investeringer i morgen. Noe som igjen hadde gitt flere ansatte, økt sysselsetting hos lokale entreprenører, samt ekstra skatteinntekter til kommune og stat.

En annen bakside med denne skatten er at den må betales uavhengig av om du har overskudd på driften eller ikke. Formuesskatten er også en stimulans for utenlandsk eierskap i norske bedrifter, da utenlandske eiere slipper denne skatten. Dette gir dermed et urettferdig konkurranseforhold mellom norskeide og utenlandskeide bedrifter.

Jeg føler meg sikker på at jeg har de aller fleste bedriftseiere med på følgende påstand: Vi er tilhengere av den norske velferdsmodellen, og ønsker å bidra med skatteinntekter til fellesskapet. «Nullskatteytere» skal vi ikke ha.

Da må dette bidraget komme under andre betingelser enn formuesskatten. En beskatning som sikrer like konkurranseforhold og mest mulig lokalt eierskap i bedriftene. Samtidig at man skatter etter evne. Det som dessverre er utfordringen på politisk nivå i dag, er at man ikke har noen seriøs debatt om de uheldige faktorene i formueskatten.

Hver gang dette er et tema, så blir det avfeid av venstresiden med billige argumenter som at «milliardærene» har råd til å betale. Punktum! Hvorfor er det slik? Mangel på kunnskap, eller holdninger utgått på dato?

Jeg ser helt klart at det er enklere å nå velgerne med en ekstra skatteregning til Witsøe eller Røkke, fremfor en «skarve» småbedriftseier ute i en liten distriktskommune.

Som eier av en mellomstor bedrift er min oppfordring til politikerne at man tar signalene fra næringslivet på alvor. Jeg er alvorlig bekymret for de varslede økningene i formueskatten. Dette vil helt klart få konsekvenser for økonomien i de ulike bedriftene, og man vil få økt utenlandsk eierskap i norsk næringsliv med tilhørende mangel av samfunnsansvar. Er det en ønsket utvikling?

