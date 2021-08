Valget er i gang – bruk stemmeretten din!

Saken oppdateres.

Stemmeretten din er din anledning til å si i fra. Til å påvirke hvilket samfunn du vil ha og hvem som skal velges inn på Stortinget. Og nå er valget allerede i gang. Fra tirsdag 10. august og frem til 10. september kan du forhåndsstemme.

Stadig flere har benyttet seg av muligheten til å forhåndsstemme ved de siste valgene. Alle har ikke mulighet til å stemme på selve valgdagen og mange har allerede bestemt seg. For oss som stiller til valg, er det viktigste at så mange som mulig benytter seg av stemmeretten.

Stemmeretten og valg er vår viktigste demokratiske grunnstein. Det er gjennom stemmeseddelen som legges i urna at ALLE kan påvirke og si sin mening. Dessverre ser vi strømninger i samfunnsdebatten som på ulikt vis undergraver demokratiet, eller som vil påvirke samfunnsutviklinga på andre måter enn via folkevalgte organer. Vi må hegne om demokratiet. Det gjør du best ved å bruke stemmeretten din.

Det er nå du sier i fra hvilken retning du vil at Norge skal ta de neste årene. Finn ut hvilke saker som er viktig for deg og dine nærmeste, for lokalsamfunnet ditt og for Norge. Les partibrosjyrer, ta valgomater og snakk med venner og familie om valget. Vi trenger at du bruker stemmen din til å fortelle oss hvilken retning vi skal gå.

For oss som går til valg for Arbeiderpartiet er det viktig å gi denne oppfordringen. Vi vet at ikke alle er enige med oss om at det er tid for et regjeringsskifte som vil prioritere annerledes, men oppfordringen om å bruke stemmeretten går like sterkt ut til alle, uansett. Nå er valget i dine hender, enten du forhåndsstemmer eller bruker stemmeretten på valgdagen 13. september. Og husk, du trenger bare ta med deg gyldig legitimasjon.

Bruk stemmeretten. Godt valg!