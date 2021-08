Familiebolig eller potensielt utleieobjekt?

RBK børsen: Innbytterne snudde kampen og scoret best på børsen

Saken oppdateres.

Bygård til salgs på Møllenberg: En utleiedel og en stor boenhet med fire soverom hvor det har bodd en familie med minst to barn.

I boligannonsen beskrives følgende kvaliteter ved eiendommen: «Gulvflaten på 208 m2 sørger for stor fleksibilitet i bruksmulighetene. Boligen kan benyttes som en stor leilighet, innredes som to separate leiligheter, eller fungere som et attraktivt utleieobjekt med potensielt 9 hybler.»





Her er det altså en gyllen mulighet til å omforme en flott familiebolig til 9 hybler. Farvel barnefamilier, vær så god utleieselskap.

Vi risikerer at sentrum av Trondheim tømmes for barnefamilier. Nye boliger som bygges er stort sett små. De store boenhetene som selges ligger gjerne i nye toppetasjer, med mye utsikt og lite bakkekontakt. Eldre boliger i barnefamiliestørrelse selges som potensielle utleieobjekt med muligheter for mange hybler.

Byen blir taperen. Barnefamilier bryr seg om nærområdet. Det gjør i mindre grad hybelboere. Jeg tør påstå at hybelboere også bryr seg mer om nærområdet hvis det bor barnefamilier der.

Prøver meg derfor på en alternativ annonse, og håper noen biter på: Spennende familiebolig i sentrum! Stor enebolig med utleiedel til salgs på Møllenberg. Kort avstand til skole, barnehage, park, lekeplass, dagligvare, med mer. Barnevennlig - og mye bolig for pengene!

