SFO bør bli gratis for dem som trenger det - ikke for alle

Trøndelag SVs toppkandidater skriver i Adresseavisen Midtnorsk debatt 7. august at de vil ha gratis SFO for alle, fordi «ingen barn skulle stå utenfor gjerdet mens andre lekte». Ja, alle barn må få delta i SFO, uavhengig av økonomi. Men SVs vei dit er brolagt med sløseri. Venstre vil målrette gratisplassene til dem som trenger det mest.

Skolefritidsordningen har blitt stadig viktigere som en sosial og læringsstøttende ramme rundt skoledagen. Det gir foreldre mulighet til å jobbe fulltid, selv om barna har kort skoledag. Og gode SFO-er har positiv effekt på integrering.

Venstre har store ambisjoner for hvordan SFO-tilbudet skal utvikles: Det må gjøres et kvalitetsløft, og vi er nødt til å se på prisen. SFO skal være et tilbud for alle.

Nylig innførte Venstre og regjeringen de første statlige føringene for hvor mye SFO skal koste. Vi har innført en rabattordning som nå utvides til å gjelde barn opp til fjerde klasse: Ingen skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens inntekt. I tillegg har vi gjort SFO gratis for 5.-7.-klassinger med særskilte behov, og laget en pott som kommuner som vil tilby gratis SFO til barn fra familier med lav inntekt, kan søke på.

Vi sørger for at SFO er et tilbud som inkluderer alle. Men pengene smøres ikke tynt utover. SV ønsker gratis SFO også for familiene med økonomi som tåler godt å betale fullpris. Det er dårlig bruk av penger som kunne hjulpet flere mennesker.

Venstres mål er gratis barnehage og SFO for alle fra familier med dårlig råd. Vi er på god vei. Barn fra lavinntektsfamilier får nå gå 20 timer gratis i barnehagen i uka. Vi har innført moderasjonsordninger i SFO. Venstre vil bruke pengene der de gjør en forskjell. På dem som ikke får gå i barnehage eller på SFO hvis staten ikke stiller opp. Da må vi ikke bruke opp summene på alle andre.

Tidlig innsats lønner seg. Barnehage og SFO er viktige og utviklende fellesskap som gir barna flere muligheter i livet. Derfor har Venstre også satsa på kvaliteten i SFO. Nå kommer en nasjonal rammeplan som skal si noe om hva SFO skal inneholde. Ingen barn skal være på ren oppbevaring!

Å utjevne forskjeller handler ikke om at alle skal få lik hjelp. De som har minst, må løftes mer. Slik minsker vi gapet mellom rik og fattig, mellom begrensninger og muligheter.

Venstre vil gi alle litt mer frihet. Vi er alle ulike. Da må også løsningene være det. De rødgrønnes oppskrifter er ikke mer rettferdige, men dyrere og mindre målretta. Venstre prioriterer dem som trenger det mest.