Skal vi bruke fellesskapets penger på å gjøre det om igjen? 

Staten betaler for hurtigtesting under fadderuka

Astronomisk fenomen over Trøndelag - her er det størst sjanse til å få et glimt

Saken oppdateres.

Den 1. januar 2018 skjedde det som skulle bli ledende for en hel reform i Norge: Nord- og Sør-Trøndelag ble gjenforent til ett Trøndelag. To år senere var fylkessammenslåing en realitet for de fleste andre fylkene i landet.

LES OGSÅ: Ikke en god løsning for Trøndelag

Mens overgangen til det nye Trøndelagsfylket blir ansett som vellykket, har reformen satt mange sinner i kok: Særlig den rare konstruksjonen som i dag bærer navnet Viken, blir uglesett av mange.

Nå er det valgkamp igjen, og to av de største partiene, AP og SP, går inn for å reversere deler av denne sammenslåingen. Konkret handler det vel om Viken, i tillegg til Troms og Finnmark, som hverken kunne bli enige om en felles «hovedstad» eller et felles navn.

Jeg husker at jeg var midt i statsvitenskapsstudiene mine da sammenslåingen ble en realitet. Jeg husker de mange motstandsbevegelsene. Noen drevet av logiske argumenter, noen av sentimentalitet og følelser og mange med begge deler. I en bok om kommunereformen, som fant sted samtidig, husker jeg godt denne formuleringen: «Nye Kristiansand. Unnfanget ved voldtekt». En del har nok hatt lignende følelser knyttet til det nye Agderfylket.

LES OGSÅ: Han visste det kom til å smelle. Da distriktene gjorde opprør, var Vedum klar

Argumentasjonen fra regjeringen var mest sentrert rundt det økonomiske: Nye større kommuner og fylker skulle kunne arbeide mer effektivt og benytte seg av stordriftsfordeler.

Det ble ignorert at dette ikke var tilfellet hos våre danske naboer: I Danmark førte strukturreformen til dyrere og mindre effektive regioner. Det var et godt argument for å legge hele reformen død for godt. Men reformen var vedtatt og regjeringen hadde ingen intensjoner om å snu.

Selv den enorme motstanden, særlig i Troms og Finnmark, ble ikke hørt. Det ble argumentert med at man flytter staten lengre bort fra folket, og dermed øker avstanden mellom folket og lokaldemokratiet. Dette ble ikke hensyntatt. Dette er risikabelt i en tid med stadig større politisk polarisering.

Det er altså godt forståelig hvorfor AP og SP håper å kunne fiske noen velgere ved å ta opp temaet nå igjen. Her handler det ofte om følelser, sentimentalitet og et ønske om å komme seg tilbake til «den gode gamle tiden». Det er en god sjanse for at noen velgere nappes her.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Men, er det virkelig verdt det? Vi har brukt mye av felleskapets penger på å få dette gjennomført. Nye fylkesvåpen ble skapt. Kontorer og ansatte ble flyttet. Strukturer ble reorganisert, og embetene ble fordelt på nytt. De nye navnene smykker informasjonsmateriell, brevpapir, visittkort og mye mer.

Skal man nå bruke mer av våre felles midler for å gjøre alt dette om igjen? Og hvis dette bare gjelder for Viken og Troms og Finnmark - kommer andre regioner til å akseptere at de ikke får den samme muligheten? Trolig ikke. Om dette overhodet kommer til å skje, om man tar alle disse kostnadene i betraktning, er uvisst.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Det spørs om AP virkelig finner det nødvendig å benytte seg av slike strategier for å få flere velgere. Kanskje de heller burde fokusere på å komme med nye ideer for dagens utfordringer. Bruk heller disse pengene på utdanning, eller til å styrke lokaldemokrati og involvering av befolkningen.