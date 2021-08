Til unge minoriteter, til unge asiater 

Jubeltall for Støre etter tunge år for Ap i Trøndelag: - Det gjør godt

Saken oppdateres.

Jeg har tenkt lenge på om jeg ville skrive dette. Men noen må gjøre det.

Jeg tenker at lille Celine som barn ville ha trengt at noen sa dette.

Det fins asiatiske og andre minoriteter, som daglig opplever rasisme i Norge. Hjertet mitt blør. Jeg er født i Sør-Korea og jeg har lyst til å heve stemmen min for dere.

I år sto en rekke asiater frem i medier og delte historier om asiatisk rasisme. Nylig fjernet NRK «Japanese Ramm Show» etter flere klager. En av de som sto frem var Jenny Huse som opplevde programmet ubehagelig ovenfor asiater. Jeg forstår at mange er svært uenige om dette. Men det jeg er utrolig skuffet av, er det som preget debatten i ettertid.

En rekke kommentarfelt er sterkt overrepresentert av hvite etniske norske, og andre, som kaller de som følte seg støtt av programmet, for «overkrenka» og hårsåre. At det er «jævla barnslig» og latterlig å føle seg støtt. Tårene mine rant. Hvordan gir dette mening?

Fremfor å påstå hvordan personer fra en annen etnisitet skal føle om et slikt program, bør man vel heller lytte? Man bør respektere, og prøve å forstå. Det er ikke majoritetens rolle å fortelle, prøve å presse frem, eller korrigere hvordan og hva minoriteter skal føle. Det å bli kalt «overkrenka», «hårsår» og «tragisk» og så videre fordi man føler seg støtt, oppleves svært respektløst.

For ikke å snakke om hetsen rettet mot Jenny Huse for å stå opp for sin mening. Dette hatet må stoppe. Vi kan ikke godta det. For mange kan dette oppleves skremmende og vondt. Unge minoriteter som står opp for sin mening, må bli møtt med respekt.

Hva gjelder debatten vil jeg kort tilføye mine refleksjoner. Jeg kaller ikke programmet rasisme. Men jeg opplevde ideen bak tv-programmet som upassende, særlig kort tid etter at asiatisk rasisme i Norge endelig hadde fått søkelyset rettet mot seg. Jeg mener at slik underholdning generelt kan bidra til mer stigma og at barna i skolegården anser asiatiske etterligninger som humor.

Jeg har selv opplevd rasisme. Og selv om det skjedde få ganger, husker jeg godt den gangen jeg ble kalt «brun bæsj» i skolegården og at noen etterliknet de smale øynene mine. Til og med i voksen alder gikk jeg på et kjøpesenter i Norge da en guttegjeng apet asiatiske etterlikninger etter meg.

Tro meg, dette er ikke noe man glemmer. Og dette er noe mange opplever daglig. Da må vi faktisk forstå at slik humor ikke oppleves greit for absolutt alle.

Kjære unge asiater og alle andre minoriteter som vokser opp i Norge i dag:

Du skal aldri, aldri la andre fortelle deg hva du skal føle.

Ingen andre bestemmer hva som er krenkelse for deg.

Ikke la deg skremme av debatten.

Vi er mange her ute som ser det større i dette og som respekterer følelsene dine.

Du er aldri alene.

Din stemme er viktig.

Jeg støtter deg.

