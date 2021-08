Vi trenger forskning om de aller minste i barnehagen

Saken oppdateres.





Åpent brev til politisk redaktør i Adresseavisen, Siv Sandvik

Kjære Siv

Det er flott at du ikke har dårlig samvittighet for å sende ettåringen din i barnehagen. Dette til tross for at du opplever via aviser og sosiale medier at det burde du ha. Gode barnehager er etter min mening bra for alle barn.

Når det gjelder forskning om de aller minste barna, har det heldigvis skjedd mye de siste årene. At denne forskningen deles blant oss har, slik jeg oppfatter det, ikke til hensikt å skremme noen, men heller hjelpe oss til å utvikle den beste praksis for å ivareta de aller minste blant oss. Vi trenger derfor mer forskning om de aller minste, slik at vi får en større forståelse for hva de har behov for i barnehagen.

Vi i Hårstadmarka barnehager er så heldige at vi får delta i forskningen «liten og ny». Målet for Liten og ny i barnehagen (2018-2022) er å utvikle en god modell for tilvenning til barnehagen for de yngste barna: Trondheimsmodellen. Prosjektet går over flere år, og tilvenningsmodellen tilpasses de tilbakemeldingene som foreldre og ansatte gir år for år. På den måten håper vi å ha en god modell på plass i 2022.

Årsaken til at vi i Hårstadmarka barnehager ønsket å delta i prosjektet, er at vi vil være i utvikling og ha en best mulig praksis for oppstart for de aller minste i barnehagen. Det er jo slik at den praksisen flere av oss har fulgt tidligere er basert på at barna tidligere ofte ikke startet i barnehagen før de var både to og tre år.

Samfunnet er i endring og kartet må passe terrenget. Det er jo noe jeg tolker at du også peker på, Siv, når du sier at «andre kan glede seg over at stadig flere barnehager går bort fra den klassiske tilvenningen på tre dager der alle følger samme mal».

Forskningsprosjektet «liten og ny» er også opptatt av å tilpasse oppstarten til det enkelte barn. Selv om dette prosjektet følger en plan for hvordan tilvenningen skal gjennomføres, er det viktig at dere vet at metoden tilpasses behovene til det enkelte barn. Når denne modellen endelig er på plass, slipper forhåpentligvis du Siv, og andre, de blikkene du får som vitner om at du sender barnet ditt i krigen.

Velkommen til barnehagen, kjære ettåringsforeldre og ettåringer. Kudos til «liten og ny» og Drugli og co. Vi trenger forskning om de aller minste i barnehagen.

Mvh. Anita Åsvang, enhetsleder Hårstadmarka barnehager