Leselykken er lokal

Det finnes fire alternativer om du skal tese deg for koronaviruset. To er gratis og to «koster skjorta»

Saken oppdateres.

Sommerferien på Nesna, et lite sted på Helgelandskysten, er nettopp over. Årets ferieopplevelse stod det lokale biblioteket for: Rebus i naturskjønne omgivelser, bingo med både leseoppgaver og turopplevelser. Her skulle det både leses og naturen oppleves!

Familiens lesehest på 14 år fikk inspirasjon til å komme seg opp av sofaen og ut i naturen. 10-åringen, som vanligvis ikke har tid til å lese bøker, ble plutselig veldig inspirert: På et par korte uker leste hun mer enn hun har gjort hele det siste året.

Dette var gøy! Hemmeligheten var kombinasjonen av lokale, lavterskel opplevelser og inspirasjon til å lese variert. Ungene gikk turer, lette etter krabber i fjæra, hoppa tau og leste bøker. Alt for å samle poeng i bibliotekets bingo.

Vel hjemme i Trondheim fant 10-åringen ut at det er en hel uke til skola starter. Hun gikk inn på Trondheim Folkebiblioteks hjemmeside, med en forventning om å finne tips til aktiviteter og leseinspirasjon i nærmiljøet. Hun lette og lette og lette. Og konkluderte med at «Trondheim bibliotek e visst ikke for sånne som mæ».

LES OGSÅ: Barna kan få leseglede i sommer

For hva fant hun? Ingen verdens ting. Noen spredte arrangementer langt fram i tid, de aller fleste totalt uinteressante for en 10-åring på jakt etter leseinspirasjon og sommeraktivitet. Joda, en link om bibliotekenes lesesatsing Sommerles lå der. Men det er gammelt nytt.

Bibliotekets Facebookside hadde litt mer. Bilder fra aktiviteter som har vært. Boktips. Men ingen verdens ting som kan fenge en 10-åring, på let etter inspirasjon og leseglede.

LES OGSÅ: Sommerles er et tilbud for alle

Og jeg undres: Hvordan kan biblioteket i Norges tredje største by være så mye dårligere på å inspirere en 10-åring i sommermodus enn et bibliotek på et sted med under 2000 innbyggere?

Jeg tror noe handler om at mens man på et lite sted kan lage gode opplevelser lokalt, har Trondheim Folkebibliotek satset på en sentralisert løsning hvor alt av aktiviteter skal gå via hovedbibliotekets informasjonskanaler. Dermed blir det vanskelig for bydelsbibliotekene å lage, og informere om, lokale aktiviteter som hovedsakelig er beregnet på de som bor i nærmiljøet.

På Ranheim hadde bydelsbiblioteket tidligere en Facebookside med tips og tilbud om lokale aktiviteter. Den ble lagt ned da alt skal gå via hovedbibliotekets side. Og den skal favne hele byen, sånn at det ikke er plass til lokale lavterskelinitiativ. Man er dermed henvist til eventuelle oppslag på døra ved bydelsbiblioteket.

10-åringen lurte på om det hadde rabla for meg da jeg foreslo en tur innom vårt nærbibliotek for å se etter oppslag der: «Leve dæm i steinalderen eller?!».

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Familien vår er storforbrukere av biblioteket. Ungene har vokst opp med å låne bøker på biblioteket fra de var store nok til å bla i pekebøker. Vi kommer ikke til å slutte og bruke biblioteket med det første, men vi savner lokale tiltak som treffer både lesehester og de som ikke har funnet lesegleden enda.

Og 10-åringen? Hun mener vi kan flytte til Nesna, for «der kan dæm jo driv bibliotek»

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !