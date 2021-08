Oljeprodusenten Ola Borten Moe: Vår nye oljeminister?

Summen av en gondolbane, en golfbane, et hyttefelt blir et stort press på naturen

Den siste skremmende klimarapporten fra FN ble kommentert i Adressa av SPs nestleder Ola Borten Moe. Han benytter anledningen til å peke på Polen og Kina. Slikt gjør de uansvarlige.

Men statistikk kan lyve, og den tidligere olje- og energiminister burde heller sagt at Norges olje- og gassutvinning er Norges største utslippskilde. Og at utslippene i forbindelse med produksjon kun er en brøkdel av de utslippene som pøses ut ved bruk.

Forbrenning av norskprodusert olje- og gass medfører årlig 500 millioner CO2, noe som er ti ganger mer enn Norges totale CO2 utslipp! Da snakker vi. Den som produserer har også et ansvar - enten det er opium, bomber eller olje.

Ola Borten Moe kunne ha vist til slike tall og sagt at Norge vil gå foran. Vi har tjent oss rike nok på bekostning av framtiden for kommende generasjoner, og at Norge vil avvikle videre leteaktivitet og ikke bidra lengre til å shanghaie mer ødeleggende CO2 inn i atmosfæren.

Jeg antar at Moe vet at dagens mengde med CO2 i atmosfæren er 416 deler per million (ppm). Han vet også at grensen for å beholde 1,5 grader C som global temperatur er 350 ppm og at det nivået ble passert allerede i 1987.

Den kunnskapen forelå i en stor internasjonal forskningsrapport i 2008. De frivillige og lokale organisasjonene til Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Miljøagentene i Steinkjer og Nord-Trøndelag sørget for at Statsminister Jens Stoltenberg ble informert.

Kanskje kom ikke brevet lengre enn til Statsministerens kontor. Svar fikk vi fra Miljøvernminister Erik Solheim.

Vi sendte 2. gangs varsel til Statsminister Erna Solberg den 10.05.2019, og mottok et takkebrev fra dagens Miljø- og klimaminister Sveinung Rotavatn. Mye arbeid uten resultat. Norges olje- og gassproduksjon er en suksess, men konsekvensforståelse og -håndtering er skandaløs. Norges politikere lovte 30 prosent utslippsreduksjon i 1989 - i dag er den 3,6 prosent.

Det er forståelig at Nils Røkke i SINTEF påstår at det gjøres for lite i klimapolitikken. Det er jo han som skal fjerne forurensende CO2. Det er en trøst at å rense Atmosfæren for CO2, og Havet for plast, gir jo arbeidsplasser og vekst. Noe må våre etterkommere sysle med også. Ikke sant Ola?