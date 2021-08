Mangelfull politisk hilsen!

Krafthandel over landegrensene gjør at vi utnytter landenes energiressurser best mulig

Kjære partileiar Jonas Gahr Støre!

Eg har fått ei uventa og ufortent helsing frå deg. Heilt frå ungdomsåra og studietida mi har eg hatt positive tankar om Arbeidarpartiet og dette partiets rolle i norsk samfunnsutvikling, og i tillegg reknar eg deg som ein sympatisk og hyggeleg partileiar.

Likevel har eg av ulike grunnar aldri høyrt til veljargruppa di. Men eg er ikkje heilt framand for å sjå deg som ein framtidig statsminister.

Helsinga som eg fekk i posten i dag, har eg lese – til og med nokså grundig. Og alt som står der, kan eg seie meg samd i: Om behovet for fellesskapen i samfunnet og om å stå saman, om ulikskapen i samfunnet som veks, om retten til arbeid, om sjukehus og eldreomsorg og rettferdig pensjonssystem.

Men det som ikkje står, er for meg og mange av oss minst like viktig, no like etter at enda ein ny klimarapport frå FN er lagt fram. Ikkje eitt ord står i helsinga di om miljø eller klimapolitikk.

For mange av oss – og ikkje minst blant dei dei av oss som har barn og barnebarn i mente, er det store og overordna spørsmålet i dag dette: Kva gjer vi med klima- og miljø-utfordringane framover? Skal vi halde fram med olje- og gass-politikken vår, som ein av verdas største forurensarar?

Skal vi gjere som Sp og Borten Moe i Adressa 10. august - å peike på at Polen og Kina er enda større forurensarar? Trur også AP enda at vi har god tid på oss og mange stortingsperiodar framover til å få til ei meir berekraftig samfunnsutvikling?

Ei helsing til dagens veljarar utan klare og tydelege standpunkt i miljø-, klima- og oljepolitikken, er korkje framtidsretta eller til fordel for framtidige generasjonar. Det vil mange av oss bruke røysteretten vår til å uttrykke!

