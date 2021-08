Saken oppdateres.

Jeg parkerte bilen på Bakklandet søndag 1. august 2021 klokken 16.30. Rett utenfor bildøren lå en veltet elsparkesykkel som jeg ikke så, ble jeg fortalt. Jeg gikk på trynet bokstavelig talt og var bevisstløs helt til jeg våknet i ambulansen. Tre kvinner hadde tatt hånd om mitt legeme så langt.

LES OGSÅ: Trafikkulykke mellom bil og sparkesykkel på Solsiden

Legevakta ble mitt oppholdssted de neste seks timene. Jeg hadde komplett amnesi for hendelsesforløpet, og den forutgående bilturen fra mitt hjem til Bakklandet. Som ambulant pasient ble jeg henvist til diverse undersøkelser; det vil si jeg ble ikke innlagt, men behandlet som et stykke «ambulant pakka». Med min alder og totale amnesi også fra tiden før ulykken syntes jeg det var merkelig, kanskje uforsvarlig at jeg ikke ble innlagt for observasjon i stedet for å bli sendt hjem.

LES OGSÅ: Vi trenger nasjonale kjøreregler

Resultatet ble hjernerystelse, brukket nese, løs fortann som må rotfylles, skrubbsår på begge knær, vond venstre overarm samt at jeg så ut som et helvete. Amnesien bedret seg etter hvert, men jeg ante ikke hva som hadde skjedd. Det fortalte de tre damene til ambulanseteamet og som tok seg av meg helt til ambulansen kom.

Elsparkesykler over og ut!

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !