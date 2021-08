Vil polakkene høre på Ola Borten Moe?

Kjære foreldre: Ikke still oss dette spørsmålet

Kjære foreldre: Ikke still oss dette spørsmålet

Saken oppdateres.

Den siste klimarapporten fra FN slår alarm. Generalsektrær Antonio Guterres sier at vi må slutte med fossil energi før planeten blir ødelagt. Ola Borten Moe (OBM), nestleder i Senterpartiet, svarer at vi i Norge må få polakkene til å redusere sine utslipp - før vi gjør noe med våre egne.

Ola Borten Moe må gjerne dra til Polen, og vi ser gjerne at Polen kutter sine store utslipp fra kull. Men hvor troverdig er det at norske politikere krever og forventer at andre land skal gjøre store og nødvendige kutt i sine utslipp, når vi bare skal fortsette uendret med vår oljepolitikk?

Vi får håpe at Polen og andre store forurensere vil høre på klimatoppmøtet i Glasgow i november. Resultatet av klimaforhandlingene kan bli avgjørende for å hindre flere katastrofale klimaendringer, og der vil også norsk oljepolitikk komme under lupa.

Oljepolitikken som OBM og Senterpartiet står for, vil i praksis undergrave både Parisavtalen og klimaforhandlingene. I Besteforeldrenes Klimaaksjon (BKA) er vi sjokkerte over at OBM og Senterpartiet sender slike signal til våre barn og barnebarn.

Norge er verdens sjuende største eksportør av olje og gass, og har et vesentlig medansvar for klimakrisa og den situasjonen vi har havna i. Hvis vi skal ha troverdighet i forhandlingene i Glasgow, må vi sette alle kluter til her hjemme for å omstille oss vekk fra olje og gass. Det er enkelt og greit vår moralske forpliktelse.

