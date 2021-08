På «bøgda» vil problemene hope seg opp

Bussjåfør Aslak: Hei, Tore. Her er fire grep for Byåsveien!

Bussjåfør Aslak: Hei, Tore. Her er fire grep for Byåsveien!

Saken oppdateres.

FNs klimarapport har blitt lagt på bordet, og da kommer den ene etter den andre skrekkhistorien om framtida: «Jeg er livredd», «mine barns framtid er ødelagt», og så videre ... OK, men hvis vi lar MDG få styre landet, så vil de stenge igjen oljekrana fort som fy. Oljeprisene fyker i været, og så er det bare eliten med feit pengpung og de mest ihuga rånerne som tar seg råd til å fylle tanken - enn så lenge. Snart blir det tomt i pumpene for dem også.

Jeg tar det som en selvfølge at MDG forbyr import av alt som er petroleumsbasert. Da blir det tynt i alle butikkhyller etter hvert: Klær, sko, mat, hvitevarer, mobiltelefoner - og det blir tomt for sykler, selvfølgelig. Men vi har da elbilene igjen, fine, flotte og stille biler det, men... hva med alle delene av elbilene som er laget av eller med olje?

I distriktene, eller på bøgda, som mange kaller det (for det finnes massevis av slike steder i Norge, til informasjon for dere som knapt har vært bort fra storbyen), der vil problemene fort hope seg opp. Det blir vanskelig med vareinngang og -utgang: Det finnes lite av el-lastebiler, og det kommer vel heller ikke nye, på grunn av de mange delene som blir produsert av eller med olje.

Det blir slutt på å ta en tur på «Macern», et nødvendig ærend inn til nærmeste by, eller rett og slett kjøre seg en tur.

Ungdom som skal studere (det er få videregående skoler i distriktene), må finne seg en hybel da bilen eller motorsykkelen er parkert for godt. Kollektivtransporten er et minimum og vil forsvinne helt etter hvert. Og der føk utleieprisene til himmels, for de aller fleste blir det bort imot umulig å finne seg bolig til en levelig pris, om det finnes noe ledig da.

Studiene må bare avbrytes, eller det ble aldri noen start på dem. Bare å flytte hjem til pike- eller gutterommet. Da blir det å leve på Nav, da ... enn så lenge. For statskassa tømmes raskere enn troverdigheten til våre politikere.

Neste runde blir nei til kjøtt, mange gårdsbruk må legges ned - til og med mange flere enn MDG har drømt om (men er det noe MDG kan, så er det å drømme).

Bare å spikre igjen døra, da, og flytte til nærmeste by. Grønnsaksbonden følger vel etter, for det blir i overkant slitsomt å drive jorda med hest… men er hest innafor, jeg tenker på hestens promping? Enda flere MÅ flytte inn til byen - og der føk boligprisene langt over himmelen!

Norge gror igjen, for det er ingen igjen til å holde åker og eng åpne. Dette går utover turistnæringa, for hvem gidder vel å komme hit for å se gjengrodd skog og kratt? Jeg kunne fortsatt med mange slike skrekkhistorier, men det kan bli for brutalt. Mange vil sikkert synes dette er det teiteste innlegget de har lest noensinne, men jeg prøver bare å legge meg på samme nivå som MDG.

Ha en strålende dag, med eksos i lufta og fraulukt på bygda.