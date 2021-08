Et A- og flere B-lag i Trøndelag

Saken oppdateres.

Satsingen på kollektivtransporten i Trondheims-området de siste årene har vært sterk. Tilbudet er derfor svært godt, særlig sammenlignet med de delene av Trøndelag som ikke er en del av byvekstavtalen til regjeringen. Regjeringen Solberg har i tillegg framforhandlet en avtale som nå gir kollektivbrukerne i Trondheims-området (fra Stjørdal til Melhus) nærmere 500 millioner kroner de neste åtte årene. Dette bidrar til en ytterligere senkning av prisene og gjør kollektivtrafikken enda bedre i Stor-Trondheim.

LES OGSÅ: Da Ida Marie (22) skulle kjøpe seg bussbillett i Trondheim, fikk hun bakoversveis: – Jeg synes det er sykt

Det er jo fint for trønderne som bor i Trondheims-området. Men uten statlige midler til de andre delene av Trøndelag, utvikles det nå svært raskt et A- og B-lag for hvilket kollektivtilbud du kan benytte deg av og hvor mye du må betale for en enkelt billett. Slike forskjeller innad i en region som Trøndelag, kan vi ikke ha. Når du har et svært begrenset kollektivtilbud der du bor og prisene er langt høyere enn i Trondheim, skaper det ulikheter som ikke bør være der.

LES OGSÅ: Mente Miljøpakkens plan for busspriser var «sjokkerende», «uhørt» og «pinlig»

Problemet oppstår når regjeringen Solberg ikke gir Trøndelag noen millioner kroner til de områdene som ligger utenfor byvekstavtalen. Da oppstår det store forskjeller i både tilbud og pris på det kollektivtilbudet som kan gis til innbyggerne i de andre delene i Trøndelag (fra Levanger til Namsskogan i nord og alle kommunen i sør, bortsett fra Trondheim, Malvik og Melhus). Dette kan ikke fortsette. Saken er et tydelig eksempel på skjevheter i tjenestetilbud som denne regjeringen har blitt kjent for på mange områder.

LES OGSÅ: Mener fylkesordføreren ikke vil senke bussprisene – for å ramme Venstre

Det er denne selvforsterkende forskjellsbehandlingen av innbyggere basert på bosted vi i Senterpartiet ønsker å gjøre noe med. Angrepene på Senterpartiet når vi på forskjellig hvis tar opp denne skjevfordelingen er tiltakende i styrke. Det kan tyde på at Ola Borten Moe og Marit Arnstad er på riktig spor når de på område etter område vil legge til rette for at folk skal ha gode muligheter til å bo og virke i hele Trøndelag – uansett om det er i Lierne eller Trondheim. En slik politikk tjener ikke bare byen, men også småbyene, tettstedene og bygdene rundt omkring i Trøndelag.