Hjemmekontor ved kjøkkenbordet

Jeg sitter på kjøkkenstolen ved kjøkkenbordet med laptopen og jobber. Katten hopper opp for å ta seg en spasertur på tastaturet. Jeg hører helseminister Bent Høie i bakgrunnen på tv-en der han understreker at smitten kan blusse opp igjen, ingen full gjenåpning av samfunnet ennå, sier han.

Rundt halvparten av oss arbeidsføre i Norge har vært med på et sosialt eksperiment under nedstengingen av landet. Vi har tatt med oss jobben og kontoret hjem. Norsk arbeidsliv vil bli forandret for alltid etter koronapandemien. Før koronaen hadde ca. 90 prosent av de statlige arbeidsplassene få eller ingen ansatte som jobbet på hjemmekontor. Nå er tallet snudd på hodet. Hele 90 prosent av arbeidsgiverne vil åpne for mer hjemmekontor etter pandemien.

Flere og flere søker etter ansatte som kan jobbe hjemmefra. Offentlige etater som Nav, fylkesadministrasjon, og kommuner lokker med hjemmekontor i sine utlysninger. Å jobbe hjemmefra, fra hytta eller et annet sted er i ferd med å bli normalt. For enkelte arbeidstakere vil det bli mer hjemmekontor, for andre vil det bare bli hjemmekontor.

Å sitte på hjemmekontor har flere positive aspekter. Man bruker mindre tid på transport, og får dermed mer tid tilgjengelig. Hjemmekontor og åpent kontorlandskap er to ytterpunkter. I et åpent kontorlandskap forstyrrer vi jo hverandre og det blir et slags negativt fellesskap. Åpne kontorlandskap er også innført av økonomiske grunner. Å sitte oppå hverandre skaper ikke sosial på samspill med kollegaer, men støy og forvirring. Noen sier at hjemmekontor er fint for da slipper man unna støyen i det åpne landskapet. Det å kunne tilpasse arbeidstiden inn i familielivet er også et gode mener andre.

Hva er et hjemmekontor, hvilket ansvar har arbeidsgiver? Hjemmekontor er jo hjemme hos seg selv, ved kjøkkenbordet, på stua eller på hytta. Det må ikke bli en lovløs sone, reglene bør tydeliggjøres, hvilke rettigheter har du til å være eller ikke være på et hjemmekontor. Arbeidsgiver kan for eksempel kan si at bedriften ikke har plass til deg i lokalene, men at du må jobbe på hjemmekontor. Og man strekker også grensene mellom jobb og privatliv, uklare regler for arbeidstid for å nevne noe.

Det må plass et regelverk, som likestiller ansattes rettigheter til tilgjengelig utstyr som på arbeidsplassen og en regulering for en ekstra god oppfølging på hjemmekontor, slik at livskvaliteten ikke forringes ved å tilbringe mer tid i eget hjem. De fleste ønsker å fortsette med jobbingen fra heimen også etter pandemien, viser en undersøkelse.