Rødt lys for rufsete arbeidsliv!

Børge Ånesen, Fagforeningsleder, Fellesforbundet avd. 250, Trøndelag

Ståle Lund, Fagforeningsleder, Fellesforbundet avd. 12, Trøndelag

Tina P. Stenkløv, Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk, Fagforbundet Trøndelag

Bengt Eriksson, Leder, NTL Arbeidstilsynet

Lars Buenget Børseth, Distriktssekretær, LO Stat

Som tillitsvalgte i privat og offentlig sektor kjenner vi virkeligheten til våre medlemmer. Derfor slåss vi hver dag for at kriminelle aktører må sparkes ut fra arbeidslivet. Skal vi få et bedre organisert arbeidsliv, må vi ha en regjering som styrker det statlige tilsynet og regulering som stenger useriøse aktører ute. Vi må kaste høyresida ut av regjeringskontorene!

Høyresida har alltid motarbeidet fagbevegelsen. De siste åtte åra har de kunnet gjøre det med stortingsflertall og regjeringsmakt. Vanlige folks interesser har kommet i skyggen av skattelette til milliardærene. Vi må få en regjering av partier som hører på arbeidsfolket og rydder opp i arbeidslivet!

Som tillitsvalgte snakker vi arbeidsfolks sak. Kampen for sterkere styring og tøffere tilsyn i arbeidslivet fortsetter. Høyreregjeringa har svekket evnen. Vi skal kjempe for å få den tilbake. Et sterkt tilsyn med tilstrekkelige ressurser er et krav vi ikke vil gi oss på. Derfor trenger vi en nasjonal modell for seriøsitet i arbeidslivet. Offentlig sektor er en stor kunde og kan stille strenge krav til tilbydere. Lokalt finnes mange avtaler. Trøndelag var tidlig ute med en av de bedre. Disse må løftes opp til tydelige, nasjonale regler.

Vi trenger ei regjering som hører arbeidsfolk. Vi krever mindre midlertidighet, og faste, hele stillinger som hovedregel. Det er det fullt mulig å få til. Vi etterlyser politisk vilje til å innføre regelverk og iverksette streng oppfølging. Vårt krav er styrket evne!

Vi åpner samfunnet etter pandemien. Dermed åpnes også nye muligheter for useriøse og kriminelle aktører i arbeidslivet. Vi må få en offensiv mot sosial dumping, mot utnytting og ulikhet. Porten må stenges for arbeidslivskriminelle, for alltid!

Vi skal stemme for et seriøst arbeidsliv, for en slagkraftig rødgrønn regjering som setter arbeidsfolk først. Vi må sette på rødt lys mot alle useriøse aktører. Da må vi gi rødt kort til høyrepartiene. De vil aldri stille seg på arbeidsfolks side. Vi må ha ei ny regjering, som samarbeider med fagbevegelsen – og setter ny kurs. Nå!